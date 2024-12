Ultimi botti di fine anno per le attività della Libertas Sicilia. Si parte domani con il Campionato interprovinciale Libertas di Ginnastica ritmica in programma al Palaoreto in via Santa Maria di Gesù 11 a Palermo. Prevista la partecipazione di circa 300 giovani ginnaste che a alle ore 9 daranno inizio alle prove che le vedranno impegnate fino alle ore 18.

Stesso orario d’inizio ventiquattro ore dopo per la “IV Coppa di Natale” di karate in programma domenica al Palazzetto dello sport di Mascalucia. Anche in provincia di Catania attesi circa 300 atleti per le prove di kata e kumite il cui programma si protrarrà fino alle ore 19.

Soddisfatto dell’anno che sta per concludersi il presidente Libertas Sicilia Giuseppe Mangano che sottolinea le innumerevoli iniziative svolte in tutta la regione sempre con la massima professionalità e altrettanta sicurezza elementi questi che da sempre contraddistinguono le attività della Libertas.





Luogo: Palaoreto, Via Santa Maria di Gesù , 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

