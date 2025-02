Andrà in scena alle 21 di sabato 22 febbraio e alle 18 di domenica 23 febbraio al Piccolo Teatro dei Biscottari, in via dei Biscottari 27, “Bastianazzo” di Michele Santeramo con Fabrizio Ferracane. Lo spettacolo fa parte di “Fantasmi”, ciclo di drammaturgie di Michele Santeramo, ognuna delle quali è abitata da un personaggio, proveniuente dalla letteratura o dal teatro, che torna dal buio del palcoscenico per provocare lo spettatore in un rapporto diretto, che susciti la sensazione che l’attore abbia parlato “a me, proprio a me”.

“Io cado e decido di rimanere a terra, accanto al muretto, disteso e con gli occhi aperti ad aspettare e vedere che diavolo possa succedere. Insomma, sto disteso a terra e in un attimo decido che non mi voglio alzare più. Mai più. Basta, che mi alzo a fare? Perché? Di nuovo per rimettermi in queste giornate che mi rompono le ossa dalla mattina alla sera? Sai che c’è? Io non mi alzo proprio più. Lo decido e mi sento in pace, forse per la prima volta in questa vita di fatica, io mi sento finalmente bene”.

Biglietto € 7,00, tessera associativa € 5,00.

Prenotazione obbligatoria al cell. 388.3255022 o all’e-mail: incontroteatro2@gmail.com.

Insieme allo spettacolo si potrà gustare un bicchiere di vino offerto da Mandrarossawines.

Luogo: Piccolo Teatro dei Biscottari, Via dei Biscottari, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

