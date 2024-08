Presentata lunedì 19 agosto al Comune di Canicattini Bagni la 41° edizione del Raduno Bandistico internazionale intitolato al Maestro Nino Cirinnà, che negli anni ’80 vi diede vita.

Tre giorni, dal 23 al 25 agosto 2024, di musica con le più prestigiose Bande musicali protagoniste di sfilate e concerti nel cuore del centro storico della “Città del Liberty e della Musica”.

Presenti il Sindaco Paolo Amenta, l’Assessore alle Attività Musicali, Turismo e Spettacolo, Sebastiano Gazzara, e i colleghi di Giunta, a presentare gli appuntamenti del 41° Raduno Bandistico “M° Nino Cirinnà” sono stati il Presidente e il Direttore del Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni, Salvatore Petruzzelli e Sebastiano Liistro, accompagnati da tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione della Banda cittadina che con l’Amministrazione comunale cura l’organizzazione di questo storico evento canicattinese.

Con loro presente all’incontro anche il Presidente dell’impresa sociale Passwork, Sebastiano Scaglione, capofila della RTI con l’Associazione La Pineta e la Banda Musicale, che gestisce il progetto di interventi straordinari di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale ospiti nelle due strutture SAI della città, finanziato dal bando ANCI dell’8×1000 veicolato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e legato all’evento tradizionale del Raduno Bandistico di Canicattini Bagni.

«Quarantuno edizioni di un appuntamento artistico – ha ricordato il Sindaco Paolo Amenta – che ha storiche radici nei 154 anni della Banda musicale della città, nata il 24 aprile 1870, nella Scuola di Musica “A. Basile” fucina in tanti anni di attività di decine e decine di ragazzi che si formano, insieme al percorso fatto attraverso la nostra Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” che abbiamo voluto ad indirizzo musicale, per continuare a tenere alta la tradizione musicale della nostra straordinaria Banda conosciuta e apprezzata nel panorama bandistico nazionale ed europeo, e offrire loro l’opportunità di proseguire gli studi musicali nei più prestigiosi Conservatori. Una proposta culturale e turistica, quella che da Canicattini Bagni si apre al mondo – conclude il Sindaco Amenta – che mette insieme al linguaggio universale della Musica anche le sue tradizioni, il suo patrimonio storico, naturalistico, enogastronomico e solidale, arricchendola, ancora una volta, grazie al Bando Anci dell’8×1000 veicolato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con temi sociali importanti ad iniziare dalle disuguaglianze, la pace, l’accoglienza e l’integrazione».

Programma come da tradizione, con le sfilate pomeridiane delle Bande in via Vittorio Emanuele e i concerti serali sul palco di Piazza XX Settembre, presentati da Michela Italia, quello di questa 41esima edizione del Raduno, come illustrato dal Presidente Salvatore Petruzzelli e dal Direttore Arti-stico M° Sebastiano Liistro, con una serata, quella di venerdì 23 agosto dedicata al gemellaggio tra la Banda di Canicattini Bagni e la Banda musicale sarda “Città di Ittiri” in provincia di Sassari, e l’omaggio, nei 100 anni della morte, al grande Giacomo Puccini, con ospiti d’onore due solisti partenopei, il tenore Enrico Guerra e il soprano Maria Luisa Lattante.

A caratterizzare la serata di sabato 24 agosto, insieme alle prestigiose Bande presenti, sarà la consegna, per il quarto anno, da parte del Direttore della rivista della Banda “Una Marcia in più”, Paolo Amato, del riconoscimento al giornalista o alla testata stampa che si è distinta per il suo impegno nell’informazione ai cittadini e nella promozione e valorizzazione della Musica e del Raduno.

Infine domenica 25 agosto, la grande e spettacolare serata conclusiva che vede, dopo le sfilate, sul palco di Piazza XX Settembre l’esibizione del “Coro d’Insieme” del Coro del XIV I. C. “Wojtyla” di Siracusa, Coro delle voci bianche e Coro delle donne, diretti dal M° Mariuccia Cirinnà, e la musica della Banda Musicale “Città di Ittiri” e della Banda Musicale “Città di Canicattini Bagni” con ospite d’eccezione, il musicista Pietro Adragna, 4 volte Campione del Mondo di Fisarmonica.

Questo nel dettaglio il Programma del 41° Raduno Bandistico “M° Nino Cirinnà” di Canicattini Bagni:

VENERDÌ 23 AGOSTO 2024

Concerti Piazza XX Settembre ore 21:30

Concerto “Insieme nella Musica”: Concerto di Gemellaggio tra la Banda Musicale “Città di Canicattini Bagni” (SR) e la Banda Musicale “Città di Ittiri” (SS).

Ospiti d’onore i Solisti Partenopei: Enrico Guerra (Tenore) e Maria Luisa Lattante (Soprano)

SABATO 24 AGOSTO 2024

Ore 18:0 inizio sfilate in via Vittorio Emanuele

Banda Musicale “Città di Canicattini Bagni” (SR) – Banda Musicale “Città di Ittiri” (SS) – Banda Musi-cale della Brigata Meccanizzata “Aosta” (ME) – Banda Musicale “Pino Rosa” Città di Ispica (RG) – Fanfara dei Bersaglieri Peloritani Sez. di Castroreale e Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Concerti sul palco ore 21:30 Piazza XX Settembre:

Fanfara dei Bersaglieri Peloritani Sez. di Castroreale e Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Banda Musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta” (ME) – Banda Musicale “Pino Rosa” Città di Ispica (RG) –

Riconoscimento al Giornalismo da parte della rivista della Banda “Una Marcia in più”

DOMENICA 25 AGOSTO 2024

Ore 18:00 inizio sfilate in via Vittorio Emanuele

Banda Musicale “Città di Canicattini Bagni” (SR) – Banda Musicale “Città di Ittiri” (SS) – Associazione Musicale “V. Bellini” Giarratana (RG) – Corpo Bandistico “Città di Pozzallo” (RG).

Concerti sul palco ore 21:30 Piazza XX Settembre:

Coro d’Insieme, esibizione del Coro del XIV I. C. “Wojtyla” di Siracusa, Coro delle voci bianche e Coro delle donne, diretti dal M° Mariuccia Cirinnà – Banda Musicale “Città di Ittiri” (SS) – Banda Musi-cale “Città di Canicattini Bagni” (SR).

Ospite d’eccezione, Pietro Adragna, 4 volte Campione del Mondo di Fisarmonica.

Come sempre nelle manifestazioni dell’estate canicattinese sarà ancora forte il connubio “buona musica e buon cibo” con le Sagre enogastronomiche dei Quartieri nell’ambito del 37° Palio di San Miche-le, come ricorda l’Assessore Sebastiano Gazzara, e sabato 24 agosto, alle ore 19:30, sarà la volta della Sagra del Cinghiale e dei prodotti tipici locali del Quartiere Pizzu Muru.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

