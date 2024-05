La città di Canicattini Bagni ancora al centro di appuntamenti sportivi regionali di qualità nel fine settimana appena concluso, con protagoniste, sabato 4 e domenica 5 maggio, la 2° e 3° prova del Campionato regionale Enduro 2024 FMI, a cui si lega, per il secondo anno, il “Trofeo Città di Canicattini Bagni” istituito dall’Amministrazione comunale del Sindaco Paolo Amenta, assegnato al miglior tempo del terzo giro sulla prova “Enduro test”, e sempre domenica, la conclusione del “Torneo Open Maschile e Femminile” (Torneo di Primavera) di Tennis, FIT, riservato agli atleti siciliani di livello medio di 10-12 anni.

Due appuntamenti di rilievo promossi, in sinergia con l’Amministrazione comunale, Assessorati allo Sport e al Turismo, che hanno richiamato nelle rispettive discipline atleti provenienti da tutta la Sicilia e il pubblico delle grandi occasioni per vivere a Canicattini Bagni due giorni di Sport immersi nella natura, ma anche di Festa con la Sagra dei Sapori dei prodotti tipici curata dal Comitato dei Quartieri di Canicattini Bagni, e di Turismo, con la tappa sabato del “Mototurismo” nazionale, per conoscere la storia e la cultura della “Città del Liberty e della Musica” e le straordinarie e suggestive bellezze del territorio Ibleo.

Il primo appuntamento sportivo, presentato da Principe Giank (Giancarlo Cultrera), a caratterizzare e a trasformare per due giorni il centro storico di Canicattini Bagni e il suo territorio rupestre in un vero e proprio circuito motociclistico sono state le due tappe, la 2° e la 3°, del Campionato regionale Enduro e il “2° Trofeo Città di Canicattini Bagni”, organizzate dal Motoclub Siracusa presieduto da Antonio Ingarao e dal vice presidente, il canicattinese Sandro Lombardo, con la collaborazione delle realtà associative cittadine, dal Comitato dei Quartieri al Gruppo comunale di Protezione Civile, all’Associazione Radiantistica “CB Omega”, all’Avoca, alla locale Consulta Giovanile comunale, ai tanti ragazzi e ragazze che volontariamente hanno dato il proprio contributo, e a cui sono andati i ringraziamenti del Sindaco Paolo Amenta e dell’Amministrazione comunale.

Ringraziamenti anche al Presidente del Comitato Regionale FMI, Totò Di Pace, al Consigliere regionale Alessandro Cortese e al Direttore di gara Carmelo Nicita, molto attivi nella due giorni canicattinese.

Ben 116 i piloti alla partenza della 2° prova di sabato e 110 nella 3° di domenica, con l’Assessore alle Attività Produttive, Ivan Liistro, da buon conoscitore della specialità essendo stato pilota di Enduro, a fare gli onori di casa, alla presenza del Sindaco Paolo Amenta e dei colleghi di Giunta.

Ad aggiudicarsi le due tappe del Campionato e il “2° Trofeo Città di Canicattini Bagni” è stato l’esperto Davide Cutuli (Hobby Motor Ragusa), alle sue spalle sabato il giovanissimo sedicenne Damiano Cannata (Vespa Club Ragusa) e Marco Bologna (ASD Fathers & Sons), mentre nella giornata conclusiva di domenica 2° in classifica si è piazzato Domenico Ricchiari (ASD Fathers & Sons) e ad un solo centesimo da quest’ultimo ancora Damiano Cannata.

Buone le prestazioni degli atleti canicattinesi con Vincenzo Matarazzo, 41esimo domenica su 110, così come Salvatore Matarazzo, Fabio Ficara e Michael Racioppo, a testimonianza della lunga tradizione e partecipazione di giovani in questo sport a Canicattini Bagni che, nel tempo, ha visto anche piloti che si sono messi in ottima evidenza nel panorama nazionale come Pierpaolo Scirpo e Edward Tringali, ancora oggi in attività con le loro moto, che in questo appuntamento 2024 nella loro città hanno fatto da “apri pista” in entrambe le gare, transitando pochi minuti prima in ogni prova speciale per verificare che tutto fosse in sicurezza per i piloti in gara.

Festa dello Sport anche negli impianti sportivi comunali di via Solferino dove domenica 5 maggio si è concluso il primo appuntamento iniziato lo scorso 28 aprile del “Torneo Open Maschile e Femminile” (Torneo di Primavera) di Tennis organizzato dall’ASD Tennis Club Canicattini guidata da Santo Lentini, con la collaborazione e il riconoscimento FIT, la Federazione Italiana Tennis e Padel, e il patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e del Comune di Canicattini Bagni.

Ad aggiudicarsi la finale Under 10 maschile è stato Gianmarco Lucenti (TC Siracusa) che ha avuto la meglio contro Andrea Spina (Tennis School Catania).

La finale Under 12 femminile è invece andata a Irene Failla (TC Siracusa) battendo Clelia Monaco (TC Siracusa).

Mentre la finale Under 12 maschile ha visto vincitore Federico Midili (ASD TC Messina) su Francesco Grimaldi (TC Scicli).

Il Torneo di Canicattini Bagni adesso proseguirà dal prosegue dal 19 maggio al 02 giugno 2024 e sarà aperto a tutti, ad atleti di livello medio dagli 8 agli 80 anni, di provenienza regionale e nazionale.

A completare gli straordinari risultati dello Sport canicattinese, come sottolineato dall’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro, è arrivata anche domenica la vittoria assoluta del campione di ciclismo Pierpaolo Ficara, della Rolling Bike, alla XVIII GranFondo Colli Eolici MTB FCI, che si è svolta a Mineo nel catanese.

«Appuntamenti e manifestazioni di grande qualità e rilevanza regionale che siamo onorati di ospitare – ha detto il Sindaco Paolo Amenta – che oltre a mettere in evidenza la straordinaria vivacità sportiva e partecipazione della città di Canicattini Bagni nelle varie specialità, grazie ad una sempre più stretta e forte sinergia tra l’Amministrazione comunale e le realtà associative, si promuovono la cultura, la storia, le tradizioni, l’enogastronomia e il suggestivo territorio canicattinese e ibleo, con la sua unicità caratterizzata da suggestivi paesaggi, una stratificazione storica millenaria e un ampio riconoscimento Unesco. Una ricchezza che diventa economia turistica verso la quale come Amministrazione comunale nutriamo grande attenzione. Un grazie a tutti, dunque, a quanti hanno collaborato alla riuscita delle manifestazioni e rendono tutto ciò possibile con il loro impegno e la partecipazione, al Presidente del Motoclub Ingarao, al suo vice Lombardo, al Presidente Di Pace, al Consigliere Cortese, all’ottimo Direttore di gara Nicita, a tutto lo staff, e le più vive congratulazioni a tutti gli atleti».

