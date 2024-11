Tre opere inedite di Croce Taravella, che arricchiscono la prestigiosa collezione già presente negli spazi del “Centro d’arte Raffaello” a Palermo.

Si tratta di “Piazza Caracciolo”, “Via Argenteria” e “New York”, fruibili dallo scorso 30 ottobre nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9/E, all’interno di una vasta collezione di opere uniche dedicata al Maestro, pittore e scultore originario di Polizzi Generosa ma ormai da anni impegnato a Roma e nello scenario internazionale.

Opere uniche su alluminio, attentamente raccolte e selezionate dal direttore artistico della galleria Sabrina Di Gesaro, che ripercorrono i luoghi iconici della narrazione artistica di Croce Taravella, con uno sguardo che si arricchisce di prospettive nuove.

Nelle sue architetture urbane si incontrano sperimentazione, astrazione, trasformazione e connessione, sia nella poetica visionaria che nell’utilizzo di tecniche differenti.

“Siamo profondamente onorati – afferma la dottoressa Sabrina Di Gesaro – di presentare al pubblico tre opere inedite del Maestro: un mix perfetto tra innovazione e tradizione che proietta ed evoca sensazioni e memorie convergenti in luoghi familiari intrisi di nostalgia e ricordi passati ma che, al tempo stesso, portano ancora incisi nel presente vividi frammenti di un tempo ormai lontano”.

La combustione e l’incisione su alluminio si sposano con l’utilizzo di differenti materiali quali acrilici, smalti, oli.

“Il tema del viaggio – commenta il direttore artistico – è il filo rosso che conduce attraverso le tappe visionarie sull’alluminio di Croce Taravella: il passato della memoria, il presente disincantato e, infine, una proiezione verso il domani”.

La particolare filosofia emotiva che attraversa le opere, uniche nel loro stile, consente all’osservatore di esplorare uno squarcio di futuro attraverso il taglio, splendido e inquieto, che l’autore conferisce alle sue creazioni, lasciandosi suggestionare dal colore dinamico e vitale di New York o dal sentimento di attrazione e avversione per Palermo, con le sue strade e i suoi mercati: luoghi certamente affascinanti ma altrettanto ricchi di contrasti.

“Proprio come il percorso artistico di Croce Taravella, scandito da scatti fotografici in luoghi sia urbani che naturali – conclude Sabrina Di Gesaro – il fruitore è accompagnato in un viaggio che scandaglia le più profonde corde emotive e che esula dalla sola contemplazione estetica”.

La collezione di circa venti opere, fruibile anche online su raffaellogalleria.com, sarà esposta fino al prossimo 26 novembre 2024, negli orari settimanali di apertura del “Centro d’arte Raffaello”: tutti i giorni, sabato incluso, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30 e il lunedì dalle 16:00 alle 19:30.

Nelle giornate domenicali e festive la galleria rimane chiusa al pubblico.

L’ingresso è libero e gratuito.

Luogo: Centro d’arte Raffaello , via Emanuele Notarbartolo , 9/e , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.