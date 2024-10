Partenza adrenalinica per la seconda edizione di ” Hall of Rocks- la rassegna di rock internazionale” a Palermo al teatro Jolly promossa ed organizzata da Fire Ants in collaborazione con Mus Art Studio ed il teatro Jolly dove si svolgeranno i sette concerti in programma tra ottobre 2024 ed aprile 2025.

Appuntamento giovedì 24 ottobre alle 21,15 per la nuova “classica” con i “Rolling Stones”, protagonisti indiscussi del pop e del rock contemporaneo.

Al sessantesimo anniversario dal loro debutto discografico con l’omonimo album The Rolling Stones, gli Sticky Fingers , ripercorreranno l’intera carriera del leggendario gruppo dei glimmer twins Mick Jagger e Keith Richards, sopravvissuto ad ogni tipo di evento e moda partendo dai bassifondi di Londra fino ad essere la band più importante ed inspiegabilmente longeva del pianeta.

Sticky Fingers attivi a Palermo da molti anni e adesso, dopo un periodo di calma apparente dovuto al COVID e ad alcuni cambi in formazione, tornano in scena con uno show a tema ” Sixty Licks”. La band è così formata: Vincent Hank (voce), Ferdinando Moncada (chitarre), Salvo Cacioppo (chitarre) , Marcello Castellucci (basso), Fabio Finocchio (batteria), Pietro Landino (tastiere) .

Biglietti disponibili sul circuito Tickettando e acquistabili:

– online al link: bit.ly/3YTZGYV

presso il botteghino del Teatro Jolly, via Domenico Costantino 54/56 (Palermo)

I formati abbonamento sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino fisico del Teatro Jolly.

Facebook: https://www.facebook.com/fireants.events

Instagram: https://www.instagram.com/fireants.events

YouTube: https://www.youtube.com/@fireants.events

Sito ufficiale: https://www.fire-ants.it

E-mail: info@fire-ants.it

Telefono:+39 328 875 4274; +39 320 702 4992





Luogo: Teatro Jolly, Via Domenico Costantino, 54/56, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 24/10/2024

Data Fine: 24/10/2024

Ora: 21:15

Artista: Sticky Fingers

Prezzo: 15.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.