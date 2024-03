Giovedì 7 marzo, vigilia della Festa Internazionale della donna, sarà sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’associazione Semaforo Rosa Onlus di Noto e il Centro Antiviolenza Doride di Avola. Il momento ufficiale si terrà nel pomeriggio, h.17,30, a Palazzo Ducezio di Noto, e segna un passaggio importante nel fitto dialogo tra due entità storicamente impegnate sul territorio contro la violenza di genere. Supporto, conoscenza, formazione e informazione rivolta a tutte le generazioni per prevenire e per intervenire; nasce così il rapporto tra le due associazioni integrate e presenti nei vari strati della società che ha da sempre richiesto uno step in più, che oggi si è lieti di annunciare. “Questo protocollo nasce dalla volontà di fare rete per meglio rispondere alle diverse esigenze e bisogni del territorio – spiega la presidente CAV Doride Dorotea Romano- in particolare le due Associazioni si impegnano ad intraprendere iniziative di sensibilizzazione e di consapevolezza della gravità del problema della violenza di genere; ad attuare percorsi educativi finalizzati a sradicare pregiudizi e stereotipi di genere, offrendo supporto, sostegno psicologico e sociale alle donne in difficoltà presso lo sportello antiviolenza di Noto – nei locali concessi dal Comune in via Maiore, n.d.r.-, intitolato all’avvocata Gabriella Tiralongo”. Lo sportello, come si evince dal percorso attuato dalle due Associazioni e che ora verrà strutturato nel protocollo, è soltanto uno dei tanti elementi che contraddistinguono l’azione portata avanti per contrastare la violenza di genere ed i progetti sono davvero tanti e volti, in special modo, a promuovere incontri, convegni ed attività congressuali, rivolti agli studenti e studentesse dei vari ordini di scuola e grado per educare alla differenza di genere; eventi formativi ed informativi rivolti alla comunità ed alle istituzioni sul tema specifico della violenza di genere con il supporto delle professionalità presenti all’interno delle Associazioni; creare uno spazio culturale come luogo di confronto, aggregazione, riflessione per uomini e donne. “La nostra associazione crede che solo facendo rete e costruendo nella comunità un tessuto di relazioni improntate alla solidarietà , all’ascolto e alla cultura della parità, si possa intercettare e contrastare il triste fenomeno della violenza di genere – chiosa la presidente di Semaforo Rosa Cettina Raudino-. Pertanto con entusiasmo iniziamo un nuovo percorso di collaborazione con il Centro antiviolenza Doride, determinate a mettere in comune competenze, buone pratiche e a progettare insieme nuove strategie educative e di prevenzione a servizio delle donne a rischio di violenza fisica e psicologica”.

L’appuntamento a Palazzo di Città di Noto sarà domani, giovedì 7 marzo vigilia della Festa della donna che vedrà anche altri appuntamenti organizzati dall’Amministrazione comunale, tra cui, a partire dalle ore 16,30 “Camminare con scarpe diverse per la parità di genere”, dal piazzale Marconi, Statua di San Corrado, fino alla Cattedrale e con momento conclusivo in Sala degli Specchi, una simbolica manifestazione che coinvolgerà tante Associazioni del territorio.





Luogo: PALAZZO DUCEZIO, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.