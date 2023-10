Dopo la conclusione del fine settimana favignanese all’insegna dell’enogastronomia coniugata con la valorizzazione del territorio, delle sue bellezze naturalistiche e dei suoi siti culturali, tra cooking show e degustazioni, talk show, presentazioni di libri e musica live, Fishtuna, la kermesse dedicata alla cultura dei sapori legata in modo particolare alla pesca sostenibile e al tonno, ideata da ‘Tempo Reale’, sta per approdare a Marsala. Dal 6 all’8 ottobre, infatti, la manifestazione si snoderà tra Palazzo Fici e via Garibaldi con tutta una serie di iniziative che coinvolgeranno la popolazione e i visitatori. “Un format vincente – dice Marcello Cavalli – che punta sulla condivisione dei due territori, ormai ‘capitali’ del buon cibo”. L’evento, organizzato con il supporto dell’Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo, dell’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, il patrocinio dei Comuni di Favignana e Marsala, e in sinergia con l’Associazione Strada del vino di Marsala (che curerà ancora durante i cooking show la degustazione di vini di diverse Cantine) Idimed, Proloco Isole Egadi e l’Associazione Associbo, Confesercenti Sicilia, l’Accademia del Tonno Rosso e ancora l’Istituto Alberghiero ‘Damiani’ di Marsala e l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, prenderà il via nel pomeriggio del 6 ottobre a Palazzo Fici con un convegno a cura dell’AMP ‘Isole Egadi’ dal tema: “Delfini e pescatori, una convivenza possibile” e con un workshop a seguire del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana dal tema: “Le specie dimenticate nel futuro della pesca siciliana”,moderato da Francesca Cerami alla presenza di rappresentanti del comparto ittico, giornalisti, stakeholders. Dalle ore 18 in via Garibaldi si terrà una Mostra mercato permanente, in collaborazione con l’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, dedicata ai prodotti della dieta mediterranea e alle aziende produttrici del territorio siciliano. Il 7 ottobre dalle ore 10 a Palazzo Fici si terrà un Corso di Formazione a cura dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia sul tema del “Giornalismo Enogastronomico – l’importanza dell’informazione enogastronomica nel turismo siciliano”, con relatori Roberto Gueli – Presidente ODG Sicilia, Vittorio Corradino – Presidente revisori dei conti ODG Sicilia, Angela Sciortino – giornalista, Jana Cardinale – giornalista, Peppe Giuffrè – chef, e Franco Rodriguez – Sommelier e Delegato AIS (Associazione Italiana Sommelier) della sezione di Trapani; nel pomeriggio, dalle ore 17, la manifestazione entrerà nel vivo con i saluti istituzionali del sindaco di Marsala Massimo Grillo e del Presidente di STRADA DEL VINO di Marsala, Salvatore Lombardo. In programma i tre Cooking show con annessi i talk show alla presenza di chef, esperti nutrizionisti e stakeholder del comparto agroalimentare e ittico, condotti dalla giornalista e conduttrice televisiva Cinzia Gizzi cui seguiranno le degustazioni di prodotti agroalimentari offerte da produttori locali e del territorio trapanese, e delle sessioni di wine pairing e masterclass con alcune prestigiose cantine siciliane. Gli chef presenti saranno Elena Amico del ristorante “Sesto Canto” di Palermo, Peppe Giuffrè con la collaborazione dell’artista Dama, ed Emanuele Russo del ristorante “Le Lumie” di Marsala. Durante i cooking shoow saranno assegnati i Fishtuna Awards, premi speciali introdotti nell’edizione di quest’anno, a varie personalità tra cui Giusi Battaglia, per l’impegno e la promozione dell’identità enogastronomica e territoriale di Sicilia (ambassador), e a Gesualdo Vercio, direttore di rete di Food Network. Altri premi verranno assegnati a volti noti del mondo dello spettacolo, della cucina, del cinema e della fotografia e delle attività produttive. Un’ulteriore premiazione a cura dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia si concretizzerà con il Premio giornalistico Fishtuna 2023, assegnato a tre giornalisti che si sono distinti nelle loro attività in ambito enogastronomico. Alle ore 21.30, sabato, si terrà in piazza della Repubblica uno spettacolo musicale con Paride Benassai, Alessandra Salerno e Marcello Mandreucci dal titolo “La lingua madre, musica & parole”. Fishtuna si concluderà l’8 ottobre con i quattro Cooking show e i talk con gli chef Dalia Rivolta e Pietro Adragna delle cucine di Masterchef, Alberto Rizzo del ristorante “Osteria dei Vespri” di Palermo e Francesco Bonomo vincitore del Cous Cous Fest World Championship – Selezione Conad 2019. Nel pomeriggio di domenica 8, al Parco Archeologico di Lilibeo si terrà una visita narrata dal titolo ‘Vita di mare e gastronomia del pesce a Mozia e Lilibeo’ a cura della dottoressa Maria Grazia Griffo.

Importante la vicinanza dell’Assessore alle Attività produttive della Regione, Edy Tamajo, che così commenta: “Recuperare e preservare le tradizioni che caratterizzano il nostro territorio è fondamentale per la crescita culturale di un luogo. Se, come nel caso del territorio trapanese, una tradizione culinaria, rappresenta una opportunità per far conoscere quanto sia importante la pesca e l’economia del mare, legata anche alla tradizione gastronomica della dieta mediterranea, non possiamo che cogliere l’occasione e sostenere questo evento”. A Marsala nel fine settimana è in programma in concomitanza il Marsala Doc Fest, con la presenza di giornalisti specializzati, in occasione dei 250 anni della nascita del Vino Marsala, e sempre in quei giorni si terrà il programma “Luci dal Mediterraneo”,evento istituzionalizzato che quest’anno focalizza l’attenzione sul processo di trasformazione e rigenerazione della città, avviato nei quartieri popolari, negli anni spesso trascurati, che prevede anche l’inaugurazione del “Museo del Vino”.

