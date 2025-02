Catania – “È urgente e necessario convocare un tavolo tecnico permanente con il governo nazionale perché i lavoratori di StMicroelectronics possano guardare al futuro con maggiore serenità. Come Fismic vogliamo dirlo chiaramente: il Sindacato non può prendere parte a scontri politici tra Italia e Francia per la governance di STM. Noi vogliamo le necessarie rassicurazioni sulle prospettive e sull’occupazione. Vogliamo conoscere l’intero piano industriale, sapere i programmi dell’azienda sia per il polo di Agrate che di Catania”. Lo afferma Saro Pappalardo, Coordinatore Nazionale Fismic, Confsal.





“Lo ripetiamo da troppo tempo ormai e invece le incertezze continuano ad essere predominanti. Eppure si tratta di un’azienda strategica per l’intero territorio nazionale. Tutti gli attori in campo, Governo, Azienda e Sindacato, abbiamo il dovere di dare risposte al Paese ed ai lavoratori. Il Governo italiano, in particolare, gioca un ruolo fondamentale”, sottolinea Pappalardo.





“La Fismic – conclude il Coordinatore Nazionale – intende fare un percorso comune, valorizzando il confronto e le relazioni industriali. Siamo convinti che si possono incrociare le esigenze di tutte le parti per costruire un percorso che guardi al bene comune complessivo. Siamo dentro una crisi di mercato dalla quale dobbiamo mirare ad uscirne più forti. Servono soluzioni però ed è per questo che insistiamo nel sollecitare la convocazione di un tavolo per STM”.

