Un finanziamento di 100 mila euro è stato destinato a un importante intervento di ripristino della funzionalità idraulica del Fiume Fiumefreddo.

Le risorse, assegnate nell’ambito degli interventi dell’Autorità di Bacino della Regione Siciliana, consentiranno di procedere alla rimozione dei sedimenti e dei detriti alluvionali accumulatisi lungo l’alveo del corso d’acqua, con particolare attenzione alla foce e alle aree interessate dalla presenza di materiali che possono ostacolare il regolare deflusso delle acque.





L’intervento punta quindi a migliorare la funzionalità idraulica del fiume e a garantire condizioni di maggiore sicurezza del territorio, attraverso un’attività di pulizia e ripristino dell’alveo.

Il finanziamento rappresenta un intervento concreto per la manutenzione e la salvaguardia del sistema idraulico del territorio di Fiumefreddo di Sicilia, in un’ottica di prevenzione e di riduzione delle criticità legate al deflusso delle acque.





“Si tratta di un intervento importante per il nostro territorio – dichiara il sindaco di Fiumefreddo di Sicilia Angelo Torrisi – perché ci permette di intervenire direttamente sulla funzionalità del Fiume Fiumefreddo, rimuovendo sedimenti e detriti che si sono accumulati nel tempo. L’avvio delle attività consentirà dunque di intervenire su uno dei punti strategici del sistema idraulico locale, con l’obiettivo di restituire al Fiume Fiumefreddo una maggiore capacità di deflusso e contribuire alla prevenzione delle situazioni di criticità”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.