Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione ambientale, funzionale e paesaggistica della Villa Comunale di Fiumefreddo di Sicilia, un intervento finanziato con 50 mila euro e atteso per restituire piena qualità e fruibilità a uno dei luoghi più rappresentativi della vita cittadina. Il progetto punta al recupero e alla cura del patrimonio verde, al miglioramento delle aree a prato e degli spazi di sosta, oltre che a una migliore organizzazione dei percorsi interni. L’obiettivo è rendere la Villa Comunale più accogliente, ordinata, accessibile e sicura, valorizzandone la funzione di luogo di incontro e socialità per famiglie, bambini, anziani e visitatori. Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza, il sindaco Angelo Torrisi ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura temporanea al pubblico dell’intera Villa Comunale dal 3 al 17 novembre, o fino a cessate esigenze. La riapertura sarà possibile soltanto dopo la verifica delle condizioni di sicurezza da parte dell’ufficio tecnico e una formale comunicazione dell’Ente.





Il finanziamento era stato annunciato lo scorso marzo dall’assessore al Verde, Antonio Giuliano, che ha seguito personalmente l’iter per ottenere le risorse. “L’avvio dei lavori è un risultato importante e concreto – dichiara l’assessore al Verde, Antonio Giuliano – Quando lo scorso marzo abbiamo annunciato l’arrivo del finanziamento, avevamo assunto l’impegno di trasformare quelle risorse in un intervento reale per la nostra comunità. Oggi quel percorso entra nella sua fase operativa. Abbiamo seguito questo obiettivo con determinazione, perché la Villa Comunale merita attenzione e cura. Vogliamo restituire ai cittadini uno spazio verde più funzionale, decoroso e accogliente, preservandone il valore ambientale e il ruolo che da sempre riveste nella vita di Fiumefreddo”.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

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