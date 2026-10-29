Dal 30 ottobre al 2 novembre il cimitero comunale di Fiumefreddo di Sicilia sarà aperto con orario continuato, dalle ore 8:00 alle ore 17:30. Nei giorni scorsi, l’assessore al Cimitero Antonio Giuliano ha effettuato alcuni sopralluoghi nell’area cimiteriale per verificarne lo stato e le condizioni in vista dell’afflusso di visitatori previsto nei prossimi giorni. Un’attività di attenzione e monitoraggio che non si limita alle ricorrenze, ma prosegue durante tutto l’anno, nell’ottica di garantire cura, decoro e attenzione verso un luogo particolarmente significativo per la comunità. “La Commemorazione dei defunti è un momento importante per tutta la nostra comunità e vogliamo che i cittadini possano recarsi al cimitero in condizioni adeguate – dichiara l’assessore Antonio Giuliano – Per questo, nei giorni scorsi, ho effettuato dei sopralluoghi per verificare lo stato dell’area e prestare attenzione agli aspetti che richiedono cura e manutenzione. Il nostro impegno, però, non si concentra soltanto in prossimità del 2 novembre: il cimitero è un luogo che merita attenzione durante tutto l’anno, nel rispetto dei defunti e delle loro famiglie”.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.