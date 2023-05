“Quello che sta accadendo in Emilia Romagna dovrebbe

far da monito a una Regione sorda sul tema della tutela e messa in

sicurezza del territorio. Con i cambiamenti climatici, siccità,

alluvioni insomma eventi climatici estremi incombono e in Sicilia non si

sta facendo nulla per contenere gli effetti e gli eventuali danni”. Lo

dice il segretario generale della Flai Cgil Sicilia, Tonino Russo che

aggiunge: “Oggi dobbiamo giocare in difesa, creando anche le condizioni

nel medio e lungo periodo di maggiore stabilità. Servono un piano di

forestazione e interventi di salvaguardia e messa in sicurezza del

territorio e di prevenzione antincendio. Invece – sottolinea Russo-

degli incendi si ricomincerà a parlare solo quando torneranno a

scoppiare e ci si accorgerà che la prevenzione non è stata fatta e che

gli addetti sono sempre meno. Così come si attendono le prossime frane

per ricominciare a parlare di messa in sicurezza del territorio”. Russo

sottolinea che sono tutti temi che “la Flai solleva da tempo, chiedendo

una riforma della forestazione utile anche a rendere stabile e

produttivo il lavoro”. “Oggi- aggiunge- è sempre più evidente che di

mezzo ci sono la sicurezza delle popolazioni, la salvaguardia dei

comparti economici legati alla terra, un’idea di sviluppo nuova che

punti in primo luogo ad affrontare i problemi reali e a creare le

condizioni di nuovo lavoro, maggiore vivibilità e sicurezza”.

