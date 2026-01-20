Il ciclone Harry continua a provocare disagi nel Siracusano, con diverse strade provinciali parzialmente o totalmente impraticabili a causa del maltempo.

Le strade

I tratti più critici segnalati dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa sono la SP 84 Marzamemi–Portopalo in contrada Morghella, ricoperta di sabbia, la SP 5 Buccheri–San Giovanni, interessata da una piccola frana, la SP 76 Diddino–Monte Climito–Saiazza al km 6, e la SP 40 tra il bivio Cassaro–Ferla e l’ingresso della Valle dell’Anapo.

Gli interventi

Sul territorio sono operative squadre del Libero Consorzio, la Polizia Provinciale e i tecnici di Siracusa Risorse, mentre per la SP 40 è intervenuta anche la Protezione Civile, impegnata nelle verifiche e nel coordinamento degli interventi. Le operazioni proseguiranno non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, per ripristinare le condizioni minime di sicurezza per la viabilità.

I vigili del fuoco

La notte scorsa i Vigili del Fuoco del Comando di Siracusa hanno effettuato oltre 70 interventi, principalmente per la rimozione di alberi e pali caduti, che hanno causato blackout elettrici e ulteriori disagi alla circolazione.

Le autorità ribadiscono l’invito alla popolazione a limitare gli spostamenti e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali, sottolineando che la priorità resta la sicurezza dei cittadini e degli operatori impegnati sul territorio.