Si è concluso con ampia partecipazione scientifica il I Simposio Euromediterraneo della SIFe – Società Italiana di Flebolinfologia Emodinamica, evento che ha segnato l’avvio ufficiale delle attività della nuova realtà dedicata allo studio delle patologie venose e linfatiche.

Presieduto da Eugenio Bernardini e Edmondo Palmeri, il simposio ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra specialisti provenienti dall’area euromediterranea, ponendo le basi per un progetto culturale e scientifico orientato alla multidisciplinarietà, alla ricerca e al miglioramento dell’approccio clinico. In continuità con tali obiettivi, si è inserito anche il Convegno Euromediterraneo di Flebolinfologia, presieduto dal professor Giuseppe Genovese, che ha ulteriormente consolidato il dialogo tra esperienze cliniche e contributi scientifici internazionali.

La cerimonia inaugurale si è svolta il 27 febbraio presso la Sala Gialla dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, che ha sottolineato l’importanza della nascita della società scientifica per lo sviluppo della formazione specialistica e per il rafforzamento dell’offerta sanitaria territoriale.

Il congresso, ospitato a Villa Airoldi il 28 febbraio e il 1° marzo, ha alternato workshop, tavole rotonde e sessioni multidisciplinari dedicate alla flebolinfologia. Tra gli ospiti internazionali, Sergio Gianesini, presidente della Unione Internazionale di Flebolinfologia, che ha evidenziato il valore della collaborazione tra diverse scuole scientifiche e il crescente interesse internazionale verso la nuova società e Rodrigo Rial, Vice Presidente dell’Unione Internazionale di Flebologia (UIP), con la partecipazione di relatori provenienti da Spagna, Turchia, Germania, Slovenia e Polonia. Durante le due giornate, i partecipanti hanno approfondito strategie integrate per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle patologie flebolinfologiche, con particolare attenzione alla centralità del paziente.

«Con questo primo evento scientifico, la SIFe si presenta ufficialmente alla comunità flebolinfologica italiana e internazionale, offrendo una visione attuale della diagnosi, della cura e del trattamento delle patologie flebo-linfatiche e del lipedema» ha dichiarato il Vice Presidente della SIFe, Edmondo Palmeri. «L’iniziativa pone al centro un approccio multidisciplinare e collaborativo tra i professionisti coinvolti nel percorso diagnostico-terapeutico, favorendo il confronto e la condivisione delle competenze». Tra gli eventi previsti, la chiusura dei lavori è stata affidata a una tavola rotonda interdisciplinare, concepita come momento di confronto e sintesi dei contenuti scientifici.

La SIFe, oltre al presidente Eugenio Bernardini, vede tra i vicepresidenti Palmeri e Lidia Cristaldi, mentre il coordinamento regionale è affidato a Biagio Bonfiglio. L’organizzazione scientifica dell’evento è stata curata dalla LAMB Eventi – Libera Accademia di Medicina Biologica.

Con la sua costituzione e il primo Simposio Euromediterraneo, la SIFe avvia così un percorso scientifico volto alla formazione e alla collaborazione multidisciplinare, ponendo le basi per il progresso clinico e assistenziale.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.