Si è tenuta ieri, domenica 23 giugno alle 18,30, in piazza Melbourne a Floridia, la cerimonia di fine anno con la consegna degli attestati e delle borse di studio agli studenti che hanno sostenuto gli esami di scuola secondaria di primo grado del IV Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” di Floridia.

L’iniziativa, ormai una tradizione per l’istituto scolastico floridiano, è iniziata con i saluti di benvenuto del dirigente scolastico, Salvatore Cantone, a cui sono seguiti gli interventi dei coordinatori di classe. Quindi è stata la volta della cerimonia vera e propria con gli studenti che, terminato questo percorso di studio, hanno sfilato con tocco in testa e fascia, per dare vita a un party in stile americano.

«Si tratta di una sorta di rituale – spiega Salvatore Cantone, dirigente scolastico del IV Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” di Floridia – per tutti i ragazzi che vivono una tappa scolastica importante come quella del passaggio alle scuole superiori. Una fase colma di aspettative e di timori. Ma anche un momento molto emozionante in cui i ricordi di tre anni trascorsi insieme a compagni e docenti lasciano spesso il posto alla commozione. Per cui, con questa iniziativa, intendiamo dare la giusta carica emotiva ai nostri studenti, che invitiamo a continuare a sognare e a concentrarsi sulle tante cose belle che li attendono».

Non a caso, a chiudere la cerimonia è stato il lancio in aria dei tocchi con cui i ragazzi hanno espresso la propria felicità per aver raggiunto un ambito traguardo. E’ seguita una festa, nel cortile della scuola, con cena e balli tra docenti e studenti.

