“Adesso non abbiamo alibi, dopo l’iscrizione al REIS (Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia) la Coppa Ascensione deve diventare manifestazione d’interesse Internazionale”.Non ci gira intorno Tiziano Spada, deputato regionale di Floridia (Sr) promotore dell’iscrizione della gara ciclistica riservata ai dilettanti più antica d’Italia al REIS, che ieri, lunedì 22 aprile, ha preso parte, presso l’Aula Consiliare del Comune di Floridia, alla presentazione della 101^ edizione della Coppa Ascensione in programma il 5 maggio prossimo.

L’Iscrizione al REIS riconoscimento storico



Sono poche le manifestazioni sportive iscritte al Registro delle Eredità Immateriali della sicilia, la Targa Florio è sicuramente l’esempio più importante. “Vedere la nostra manifestazione – afferma Spada – messa sullo stesso livello storico della corsa automobilistica più antica del mondo, rappresenta uno stimolo per migliorarsi ogni anno di più e porsi obbiettivi importanti. Bisogna dare continuità a questo percorso iniziato 6 mesi fà”. Istituito il 26 luglio 2005 dall’assessorato beni culturali della Regione con il D.A. n. 77, Il Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia (R.E.I.S.) è il catalogo delle espressioni della cultura immateriale della Sicilia, che la Regione Siciliana ha inserito in un apposito elenco, per sottolineare l’importanza che esse hanno per la cultura e tradizione siciliana. Le eredità immateriali rappresentano antiche tradizioni, ma anche soggetti viventi, che spesso non hanno sempre una codificazione “scritta” ma sono tramandate anche oralmente nel corso delle generazioni.

Enormi ricadute per il territorio



Una Giunta Comunale giovanissima che ha ben capito l’importanza che l’evento Coppa Ascensione (che comprende anche il Palio e spettacoli musicali) può avere in termini di ricaduta economica sul territorio, cosi come ha dichiarato l’Assessore allo Sport Serena Spada: ” Siamo consapevoli dell’importanza di questo riconoscimento, ma bisogna ora lavorare per trovare le corrette sinergie che permettano alla nostra Coppa Ascensione di raggiungere il massimo della popolarità, soprattutto oltre i confini siciliani, ed in questo la comunicazione ricopre un ruolo primario. Le ricadute in termini di indotto turistico e sportivo sono, potenzialmente, molto importanti e dobbiamo farci trovare all’altezza del blasone che l’evento floridiano ha acquisito.”

Il contributo Regionale per questa 101^edizione



Il comune di Floridia non naviga in buone acque a causa del dissesto finanziario dichiarato nel 2021, ma che la giovane Giunta Comunale ha saputo affrontare. “Le nostre casse al momento non ci permettono voci di spesa che vanno oltre le attività di ordinaria amministrazione – conclude Tiziano Spada – ma la Regione Siciliana è venuta incontro alle nostre richieste e ci ha permesso, con un contributo di 130 mila euro, di poter affrontare la settimana di eventi legati all’Ascensione in relativa tranquillità”. Il Palio dell’Ascensione, secondo soltanto a quello di Siena, è il più antico della Sicilia essendo nato nel 1461.

Diretta Tv di Sport Web Sicilia su Sestarete



Non potevamo che sposare l'entusiasmo dell'Amministrazione Comunale, ma soprattutto quello di Angelo Pistritto, presidente della Asd Trinacria, e vero Deus ex machina di questa gara ciclistica cosi importante: "Da quest'anno si apre un nuovo ciclo che spero possa finalmente dare il via ad un ulteriore percorso di crescita della manifestazione". "La corsa – conclude Pistritto – è rivolta esclusivamente ad allievi e Juniores, l'obbiettivo a medio termine è quello di riuscire a portare a Floridia le squadre juniores più importanti del circuito ciclistico internazionale, questo "marchio" sicuramente potrebbe facilitarci le cose" . Appuntamento giorno 5 maggio, sui canali social di Sport Web Sicilia, che organizzerà una puntata speciale a cura del giornalista Nunzio Currenti e sarà visibile anche in diretta TV su Sestarete, canale 81 del digitale terrestre, da quest'anno partener della testata giornalistica diretta da Fabio Bologna.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.