FNAS Federazione Nazionale Arti in Strada (OUTDOOR ARTS ITALIA ETS) presenta:

FNAS Lab 2024

IV Edizione

L’ALTERNATIVA NOMADE

A workshop by Adrian Schvarzstein

Online e a Castelbuono (PA), dal 7 al 19 ottobre



FNAS Federazione Nazionale Arti in Strada (OUTDOOR ARTS ITALIA ETS) presenta la quarta edizione di FNAS Lab che verrà realizzata per il terzo anno consecutivo nella città di Castelbuono (PA) grazie alla collaborazione con l’Associazione il Cinghiale e la Balena.

FNAS Lab è un percorso di formazione multidisciplinare (in presenza e online) dedicato agli artisti e performer che operano nello spazio pubblico e che intendono acquisire competenze per lo sviluppo di progetti creativi nell’ambito dei processi della rigenerazione urbana.

Da sempre la FNAS sostiene gli artisti nella definizione del ruolo di attivatori di processi culturali che possano dialogare e interagire con le politiche di riqualificazione urbana. Nella convinzione che le arti performative nello spazio urbano rappresentino una possibile risposta alla necessità di ri-attivare meccanismi di scambio tra comunità, FNAS Lab è nato con l’intento di offrire agli artisti e alle artiste una nuova prospettiva e nuovi strumenti per affrontare la creazione artistica nello spazio pubblico.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione il Cinghiale e la Balena, iniziata nel 2022, FNAS Lab è diventato anche un percorso di tre anni con l’obiettivo di intervenire sulla comunità e sugli spazi urbani ed extraurbani di Castelbuono. Attraverso workshop e residenze artisti, urbanisti e mediatori culturali lavorano insieme per risolvere, attraverso azioni artistiche e performative, il nodo della decentralizzazione. Prosegue così il progetto promosso da FNAS di formazione sulla creazione site-specific partecipata che nel borgo siciliano in tre anni attraversa tre diversi e complementari contesti outdoor: il centro storico il primo anno, una strada in salita il secondo anno e uno spazio verde quest’anno.

FNAS Lab 2024 si articola di una prima parte di seminari online (dal 7 all’11 ottobre) e una seconda parte di residenza artistica e workshop in presenza a Castelbuono a cura di Adrian Schvarzstein (dal 14 al 19 ottobre). Il 13 ottobre, inoltre, si terrà il talk da, titolo “La Rigenerazione Umana Siciliana Natura, Arte Contemporanea e Pratiche Performative” e andranno in scena due performance site-specific: un articolato percorso di formazione che porterà i partecipanti a contatto con le complessità che i differenti luoghi propongono, ad analizzarle e comprenderle con il supporto di tutor e docenti. Durante FNAS Lab gli artisti avranno la possibilità di lavorare alla realizzazione concreta di un progetto artistico.

L’edizione 2024 di FNAS Lab dal titolo L’alternativa nomade con il tutoraggio dell’artista internazionale Adrian Schvarzstein, propone una nuova area di lavoro, mantenendo il focus sulla decentralizzazione e sulla partecipazione attiva degli abitanti di Castelbuono. Le principali attività di quest’anno si svolgeranno dal 14 al 19 ottobre all’interno dei giardini di Palazzo Failla, parco pubblico attualmente in disuso nascosto all’interno della corte del palazzo. Il giardino “abbandonato” diviene così, con la quarta edizione di FNAS Lab, portatore di vitalità, sinonimo di libertà, di espressione.

Il percorso di formazione multidisciplinare 2024 ha al suo centro quindi il giardino inteso come un nuovo modo di pensare la relazione con lo spazio e, di conseguenza, pensare a un nuovo ruolo, una nuova funzione per l’uomo sulla terra; funzione vicina a quella di custode, protettore, vestale dello spazio che abita. Filo conduttore di quest’anno sarà la relazione tra arti performative e natura. All’interno di questo giardino, per tutta la durata della residenza di creazione FNAS Lab, si lavorerà intorno al concetto di paradiso in terra, cercando di creare uno spazio non convenzionale per andare oltre i limiti di barriere restrittive, non solo fisiche ma anche ideologiche. FNAS Lab sarà allestimento performativo temporaneo, un’infrastruttura relazionale per abitare luoghi che a volte esistono e a volte rimangono nascosti e che pone il cuore della riflessione sui parametri culturali che contraddistinguono la contemporaneità: mobilità, flessibilità, spirito di adattamento, dinamismo. Un “accampamento paradisiaco” per rendere l’idea di una città liquida dove gli spazi dello stare sono alternati agli spazi dell’andare. Un laboratorio per le artiste e gli artisti che di giorno in giorno studieranno il territorio, lo abiteranno e, la sera nel giardino, elaboreranno e condivideranno il viaggio al proprio interno e con gli abitanti dei quartieri coinvolti.

Diversamente, quindi, dall’edizione FNAS Lab 2023 durante la quale gli artisti entravano nelle case degli abitanti del quartiere Vetriera, quest’anno l’obiettivo sarà quello di far entrare gli abitanti di Castelbuono all’interno di questo “Paradiso”, per farlo diventare un luogo di aggregazione, di scambi culturali per una settimana dinamica, attenta alla trasversalità di linguaggi, alla contaminazione tra discipline e generi.

Il nomadismo così inteso rispecchia la metodologia di lavoro scelta dall’Associazione Il Cinghiale e la Balena: individuare un’area non centrale del paese, riqualificarla artisticamente e umanamente, per spostarsi poi nuovamente.

Il percorso propone sei seminari online dal 7 all’11 ottobre. Domenica 13 ottobre FNAS Lab si sposta in presenza a Castelbuono: alle ore 11:00 va in scena Details. performance site-specific itinerante a cura di Luigi Ciotta, Pīnar Bekaroglu e Fabrizio Garnero in collaborazione con il Museo Naturalistico Minà Palumbo. Details è un progetto di rigenerazione urbana che, fondendo arte visiva, tecnologie e teatro urbano, si pone l’obiettivo di riqualificare le crepe, i muri scrostati e quelle che sono le ferite o i difetti delle città trasformandoli in potenziali opere d’arte digitali in un percorso museale a cielo aperto, libero e accessibile a tutti e tutte. Details è un progetto per esercitare il quotidiano stupore, per tendere legami e creare aperture tra i vari linguaggi artistici. Un approccio attuale e necessario per riportare l’autenticità nel processo creativo e aprire nuove possibilità a un’estetica della relazione e dell’esperienza. Perché solo creando immaginari si crea cittadinanza.

Alle ore 15:30 presso il Museo Civico Castelbuono si tiene il talk “La Rigenerazione Umana Siciliana Natura, Arte Contemporanea e Pratiche Performative”: un incontro con Laura Barreca, Direttrice del Museo Civico di Castelbuono; Cristina Agla co-fondatrice dell’Eco Museo del Mare, di Palermo – Mare Memoria Viva; Caterina Moroni, artista interdisciplinare indipendente e attivista in ambito culturale e sociale che ha partecipato a FNAS Lab 2023 e sta attualmente collaborando con l’Eco Museo del Mare; Andrea Bartoli tra i fondatori di Farm Cultural Park di Favara, uno dei centri culturali indipendenti più influenti del mondo culturale e uno dei progetti più vivaci di ripensamento e rinascita delle città morenti; Adrian Schvarzstein, artista e tutor FNAS Lab 2024; Luigi Ciotta, attore teatrale, clown, artista di strada de Il Cinghiale e la Balena che racconterà il percorso triennale di FNAS Lab a Castelnuovo e i nuovi progetti per il futuro. Modera il talk Eleonora Ariolfo direttrice di Outdoor Arts Italia

Sempre domenica 13 ottobre, alle ore 18:00 va in scena Arrived, spettacolo itinerante con Adrian Schvarzstein & Jurate Sirvyte Rukstele (ESP-LIT ): i due protagonisti provengono da un passato non troppo lontano e quindi vedono il mondo attuale con occhi un po’ diversi. Sorprendono i passanti con i loro comportamenti divertenti, li provocano e li fanno ridere, creando situazioni assurde e surreali. La musica suonata dalle loro valigie è l’unico indizio sull’origine di questi due sconosciuti. Uno spettacolo sulla felicità di essere tornati, uno spettacolo su tutti coloro che vogliono ricostruire una società come comunità, nel quale il pubblico è parte della performance.

La terza parte di FNAS Lab si svolge dal 14 al 19 ottobre con il workshop in presenza e residenza artistica a Castelbuono L’alternativa nomade coordinato da Adrian Schvarzstein: un percorso formativo teorico-pratico immersivo nella comunità di Castelbuono, con momenti di apertura pubblica. La formazione è rivolta ad artisti provenienti da qualunque ambito artistico performativo che abbiano interesse a sviluppare progetti nello spazio pubblico e in luoghi non convenzionali attraverso pratiche partecipative. Adrian Schvarzstein è clown, attore, regista teatrale e di circo contemporaneo, poliedrico intrattenitore di origine spagnola, argentina e italiana. Nello show business dal 1989, dopo aver studiato Commedia Dell’Arte in Italia e aver proseguito la sua formazione in tutta Europa e dopo aver collaborato molti anni con il Circus Ronaldo, ha fondato nel 2004 in Belgio il Circus Klezmer. Ha vinto numerosi premi tra cui il Miramiro Prize con lo spettacolo Kamchatka, il premio Ernst a Brema e il premio Zirkolika come miglior regista.

FNAS Lab 2024 vede la collaborazione con il Comune di Castelbuono, con il Museo Civico e anche con il Museo Naturalistico Minà Palumbo. Anche per quest’anno si prevede la collaborazione attiva con il maestro e compositore Nicola Mogavero dell’Associazione Moger Arte e Cultura di Castelbuono e la scuola di musica Primo Spazio, per poter integrare performance e musica dal vivo.



PROGRAMMA DEI SEMINARI ONLINE DAL 7 ALL’11 OTTOBRE



Lunedì 7 ottobre, ore 9:30 – Laura Barreca, “La transizione culturale come transizione ecologica”

Laura Barreca è direttrice Museo Civico di Castelbuono e mudaC Carrara e componente del Comitato Scientifico per il progetto “Arte e spazio pubblico” del Ministero della Cultura e Fondazione Scuola dei Beni Culturali.



Lunedì 7 ottobre, ore 14:00 – Piergiorgio Milano, “Metodologia e visione nel lavoro site specific”

Piergiorgio Milano, coreografo e performer, ha iniziato la sua carriera nel 2002 studiando alla scuola di circo Flic di Torino. Nel 2004 si è trasferito a Tolosa dove ha studiato al Le Lido, National Center for Circus Arts.



Martedì 8 Ottobre, ore 9:30 – Compagnia Be Flat, “Imposing spaces / Exposing People

Be Flat vzw dal 2017 si pone l’obiettivo di riunire persone provenienti da contesti diversi, per connetterci e ispirare condividendo creatività attraverso il movimento e il suono.



Mercoledì 9 ottobre, ore 9:30 – Massimiliano Giberti, “La Selva dell’Arte di Strada”

Massimiliano Giberti è architetto e professore associato in progettazione architettonica e coordinatore del Dottorato in Architettura e Design all’Università di Genova e guest professor presso l’Università BUCT di Beijing. Ha pubblicato saggi e articoli per Area, Materia, Parametro; ha collaborato con RCS alla rivista Casamica e al portale web AtCasa.



Giovedì 10 ottobre, ore 9:30 – Angelo Cucco, “Castelbuono tra storia e leggende”

Angelo Cucco è laureato in beni demoetnoantropologici e laureando in Studi storici, antropologici e geografici; collabora con diversi siti internet e con associazioni locali per diffondere la conoscenza del patrimonio immateriale siciliano



Giovedì 10 ottobre, ore 18:30 – Adrian Schvarzstein, “Teatro di strada, arte e provocazione”

Adrian Schvarzstein vive a Barcellona; si è formato in tutta Europa e trascorre la vita accumulando avidamente esperienze; è comico, regista di musica classica e opera, lavora nel circo e nel teatro di strada.



PROGRAMMA ATTIVITÀ 13 OTTOBRE



Ore 11:00 Details Performance site-specific itinerante a cura di Luigi Ciotta, Pīnar Bekaroglu e Fabrizio Garnero. In collaborazione con il Museo Naturalistico Minà Palumbo.



Durata 1h – partenza da Piazza Matteotti, Castelbuono.

Evento gratuito su prenotazione per un massimo di 20 partecipanti

Info e prenotazioni: ilcinghialeelabalena@gmail.com



Ore 15:30 Museo Civico Castelbuono Talk “La Rigenerazione Umana Siciliana Natura, Arte Contemporanea e Pratiche Performative”

Intervengono:

• Laura Barreca – Museo Civico Castelbuono

• Cristina Agla – Eco Museo del Mare, Palermo

• Caterina Moroni – Artista

• Andrea Bartoli – Farm Cultural Park

• Adrian Schvarzstein – Artista e tutor FNAS Lab 2024

• Luigi Ciotta – Il Cinghiale e la Balena

Modera Eleonora Ariolfo direttrice di Outdoor Arts Italia

Ingresso libero, evento aperto alla comunità.



Ore 18:00 Arrived Spettacolo itinerante con Adrian Schvarzstein & Jurate Sirvyte Rukstele ( ESP-LIT )

Spettacolo gratuito. Partenza da Piazza Castello.

Info e prenotazioni: ilcinghialeelabalena@gmail.com



L’ALTERNATIVA NOMADE

WORKSHOP IN PRESENZA E RESIDENZA ARTISTICA A CASTELBUONO (PA)

DAL 14 AL 19 OTTOBRE



La formazione in presenza si rivolge a un massimo di 10 partecipanti.



FNAS Lab è organizzato da FNAS Federazione Nazionale Arti in Strada (OUTDOOR ARTS ITALIA ETS), APS Il cinghiale e la balena. Con il contributo di Ministero della Cultura. Con il sostegno di Comune di Castelbuono. Con il patrocinio di Museo Civico di Castelbuono, Museo Naturalistico Mina Palumbo, Fondazione Pistoletto e Accademia Unidee. In collaborazione con Moger arte e cultura Soc. Coop., Associazione Rasoterra e Associazione Kiklos.

Regia e direzione del laboratorio: Adrian Schvarzstein







PROCEDURA ISCRIZIONE

Registrarsi al portale https://www.outdoorarts.it/it/event/fnas-lab-2024-3/register

Solo programma online: 90€ a partecipante

Programma online + seminario residenziale: 220€ a partecipante

Per partecipare occorre essere in regola con la quota sociale. L’adesione all’associazione Outdoor Arts Italia ETS (ex FNAS) ha un costo di 50,00€. Per chi è interessato a una proposta di ospitalità e vitto, è possibile acquistare, in fase di registrazione, anche il pacchetto relativo.





Info: https://www.outdoorarts.it/it/event/fnas-lab-2024-3/page/introduzione-fnas-lab-2024-1

+39 011 315 7308

info@outdoorarts.it



Luogo: CASTELBUONO, PALERMO, SICILIA

