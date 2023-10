Continua, incessante, l’impegno della Polizia Stradale di Siracusa al fine di

perseguire l’obiettivo di una maggiore sicurezza sulle nostre strade. Oggi si apre la

campagna di controlli, a cui partecipano tutti i paesi aderenti alla cooperazione

internazionale Roadpol, denominata “Focus on the road”, che, interessando tutto il territorio

nazionale, è finalizzata al rispetto del corretto utilizzo di determinati apparecchi (telefoni

cellulari, smartphones, cuffie sonore); verrà attenzionato, altresì, il corretto utilizzo delle

cinture di sicurezza, dei seggiolini per i bambini e dei dispositivi di ritenuta in genere da parte

di tutti gli utenti della strada.

Lo scopo è quello di ridurre il numero di vittime della strada e dei sinistri stradali in

adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030, con operazioni congiunte di contrasto delle

violazioni e campagne tematiche volte alla prevenzione, informazione e comunicazione.

Nel corso di questa settimana, che va dal 9 al 15 ottobre 2023, la Polizia Stradale di

Siracusa predisporrà, pertanto, un’intensificazione di servizi specifici finalizzati alla verifica

del corretto comportamento nell’uso in sicurezza, da parte dei conducenti, dei predetti

dispositivi.

