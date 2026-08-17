Il litorale di Fondachello ha ritrovato il suo naturale decoro ed è tornato pienamente fruibile dopo l’intensa affluenza che ha caratterizzato la notte di Ferragosto. Grazie a un tempestivo intervento di ripristino, la spiaggia è stata restituita alla cittadinanza e ai turisti, dopo essere stata presa d’assalto da migliaia di visitatori.





Il ritorno alla normalità è stato reso possibile dal lavoro incessante degli operatori della ditta Ecolandia che, a partire dalle 3:00 del mattino successivo alla festività, hanno effettuato una massiccia operazione di bonifica.





L’assessore all’Ecologia, Melania Le Mura, ha espresso gratitudine per lo sforzo profuso: «Ringrazio gli operatori ecologici per l’impegno straordinario in turni gravosi. Il loro lavoro ci ha permesso di restituire rapidamente decoro al litorale, garantendo la prosecuzione degli appuntamenti del cartellone estivo, che continuano a riscuotere grande successo».





Tuttavia, l’episodio ha lasciato l’amministrazione con l’amaro in bocca a causa dei comportamenti incivili di alcuni frequentatori. «Purtroppo, l’abbandono indiscriminato di rifiuti ha deturpato la nostra spiaggia – ha dichiarato l’assessore Le Mura –. È particolarmente preoccupante il coinvolgimento di numerosi giovani in questi atti. Quanto accaduto rappresenta una sconfitta per la comunità e ci impone una profonda riflessione sull’educazione al rispetto ambientale».





Il tema del decoro si intreccia indissolubilmente con quello della sicurezza pubblica. Proprio per affrontare la gestione dei flussi estivi e prevenire criticità, il sindaco di Mascali, Salvo Gullotta, ha portato la questione all’attenzione delle autorità competenti.





Il primo cittadino ha infatti recentemente incontrato in Prefettura il Prefetto, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza. «Abbiamo affrontato il Ferragosto con estrema attenzione – ha spiegato il sindaco Gullotta –. Il confronto con le massime autorità provinciali è stato fondamentale per delineare strategie condivise di controllo e tutela del territorio. La sicurezza e il decoro di Fondachello e Sant’Anna sono priorità assolute per la nostra amministrazione».





Il sindaco ha sottolineato come l’impegno delle istituzioni, in particolare il lavoro di coordinamento dell’assessore all’Ecologia Melania Le Mura e del vice sindaco con delega alle Politiche del mare e Demanio, Alberto Cardillo, la presenza attenta della Polizia Locale e delle associazioni di volontariato, il sacrificio degli operatori ecologici svolto in questo fine settimana con lo svolgimento di turni particolarmente impegnativi hanno permesso di restituire rapidamente decoro al nostro litorale e di consentire a residenti e villeggianti di continuare a vivere la nostra spiaggia e partecipare agli appuntamenti dello nostro straordinario cartellone estivo.





«Fondachello e Sant’Anna sono risorse preziose – conclude il sindaco -. Vogliamo che tutti possano vivere il litorale in sicurezza, ma gli sforzi profusi non possono essere vanificati da atti di inciviltà. Rispettare la spiaggia significa rispettare la nostra comunità. E’ un elementare atto di educazione civica».





L’amministrazione comunale conferma che la vigilanza sul territorio resterà costante. L’obiettivo è chiaro: garantire che l’estate mascalese prosegua all’insegna della vivibilità e della tutela del patrimonio naturalistico, affinché il lungomare rimanga un luogo accogliente per tutti.

«La tutela delle nostre spiagge è una responsabilità collettiva – conclude l’assessore Le Mura –. Auspichiamo che, d’ora in avanti, prevalga un atteggiamento più responsabile: il mare e la spiaggia sono un patrimonio comune che dobbiamo custodire insieme».









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