Annunciamo la sottoscrizione dell’accordo tra Sisifo e Fondazione Età Grande, presieduta da mons. Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita – lo dichiara l’amministratore delegato di Sisifo Rosario Alescio che spiega – si tratta di un passaggio di grande valore istituzionale e sociale, che rafforza il nostro impegno per la dignità, i diritti e il valore delle persone anziane”.





L’intesa nasce dalla forte volontà dei vertici del Consorzio di cooperative sociali, con il sostegno del Presidente del CdA, Giuseppe Piccolo e dalla visione condivisa con la presidenza e la direzione scientifica della Fondazione su un tema di grande attualità che riguarda circa dodici milioni di persone che oggi in Italia non sanno a chi rivolgersi per sostenere e gestire i loro cari anziani. Un ruolo centrale in questo percorso è stato svolto dal professor Leonardo Palombi, direttore scientifico della Fondazione e rettore dell’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana.

L’accordo si riconosce nello spirito della nuova legge sulle politiche in favore delle persone anziane: promuovere dignità e autonomia, contrastare l’isolamento e affermare la cura come responsabilità dell’intera comunità.







Alla firma era presente Domenico Arena, presidente di Servizi Riabilitativi (SSR)e consigliere di Sisifo, partecipe di un momento significativo per il futuro del Consorzio. “Celebriamo questo traguardo con tutte le persone che, ogni giorno, danno concretezza ai valori di Sisifo – aggiunge Alescio – le nostre cooperative, i professionisti e gli operatori che portano competenza e umanità nella cura. È un orgoglio e, insieme, una responsabilità che ci invita a guardare al futuro con fiducia e ambizione perchè ogni stagione della vita merita dignità, ascolto e cura.”

Luogo: PALERMO, SICILIA

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