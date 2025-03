“La Sicilia si trova a un bivio cruciale e non possiamo permetterci che la scusa del riarmo europeo divenga il pretesto per coprire i ritardi che, purtroppo, sono il risultato della gestione politica di Schifani e della sua maggioranza di centrodestra. I continui ritardi nella spesa dei fondi europei, che sono sotto la responsabilità di chi governa la Regione, stanno determinando una situazione preoccupante, tanto che oggi rischiamo di dover cedere una parte significativa dei quasi 7 miliardi di euro tra FSE e FESR ancora non spesi”. Così ha dichiarato questa mattina Mario Giambona, vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano del Partito Democratico, commentando l’incontro tra il commissario europeo Raffaele Fitto e i presidenti delle Regioni italiane.





“In un momento in cui il nostro territorio ha assoluto bisogno di risorse per rilanciare lo sviluppo e ridurre il gap strutturale con le altre regioni italiane, non possiamo permetterci di perdere nemmeno un centesimo di questi fondi – continua -. La Sicilia è una regione che ha bisogno di supporto per colmare il divario rispetto ad altre aree del Paese, e proprio i fondi di programmazione europea rappresentano un’opportunità irrinunciabile per costruire un futuro migliore per tutti i siciliani”. Giambona poi spiega che “un sacrificio di questo tipo non può essere chiesto alla nostra terra, che ha già sofferto abbastanza a causa della gestione disastrosa degli ultimi anni. Per questo motivo, il presidente Schifani ha il dovere di opporsi fermamente a qualsiasi proposta che preveda il taglio o la perdita di queste risorse vitali per lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale della nostra Regione”. E infine conclude aggiungendo che “la Regione siciliana non può più permettersi di restare indietro. La nostra terra ha bisogno di risposte concrete e rapide. Il presidente Schifani deve fare tutto il possibile per garantire che le risorse europee rimangano a disposizione della Sicilia per non vanificare gli sforzi di tutti coloro che lavorano ogni giorno per il rilancio della nostra Regione”.





