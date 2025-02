Giovedì 20 marzo, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, sarà a Palermo su invito del presidente della Regione, Renato Schifani.

Per il commissario per la politica regionale di coesione si tratta di una delle prime uscite ufficiali pubbliche in Italia dopo la sua elezione nel secondo esecutivo guidato dalla presidente Ursula von der Leyen.

Per l’occasione, verranno presentate le iniziative e le opportunità di sviluppo del territorio già avviate e da avviare all’interno del Programma regionale Fesr Sicilia 2012/2027.

La giornata di lavori vedrà interventi di esperti nazionali sui fondi europei, economisti, rappresentanti di altre Regioni e del partenariato economico-sociale, per affrontare e analizzare gli scenari e l’impatto degli interventi comunitari nel territorio.

