Fontana nuova,problemi vecchi

di Press Service

17/10/2023

Tipo segnalazione: Degrado

Le foto non servono,basta passeggiare all’interno della nuova opera architettonica per restare colpiti da un particolare non da poco…

La qualità dei materiali della pavimentazione della passeggiata pedonale della nuova fontana trapezoidale( bellissima) fanno pena…

Molte mattonelle non sono a livello, basculano pericolosamente e /o sono già rotte,indice di una qualità scarsa se non pessima

Non oso pensare alle pavimentazioni interne,che ad occhio sembrano di qualità economica a dire poco

Queste cose potrebbero portare ad un rapido degrado dell’opera pee non dire peggio

Il prato appoggiato è una cosa che non si può guardare…già secco in molte aree

Dulcis in fondo….per ora nessun cestino in giro!

Hanno previsto che essendo vastasi ,dobbiamo buttare tutto a terra ,giusto per non creare un DIAFRAMMA, tra il resto della città e la grande opera?

I cestini verranno aggiunti prima o poi,ma la pavimentazione che fine farà è già evidente

Oltre alla qualità del materiale,salta all’occhio anche di un profano,che più di tre mattonelle a livello,non ci sono,per non parlare delle fughe delle stesse

Si fosse incaricato la ditta LEGO,sarebbe stato meglio

Cuore a parte per ora ,nonostante la mancanza di cestini,ho visto poca roba a terra…

Quindi o funziona bene il servizio di pulizia o i passanti sono per ora particolarmente civili anche essendo messi a dura prova viste le abitudini normali

Detto questo,la fretta nella apertura e la scarsezza dei materiali usati, a CUI PRODEST?

Luogo: Fontana trapezoidale

