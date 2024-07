L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, e il dirigente generale del dipartimento dell’Agricoltura, Dario Caltabellotta, hanno premiato i dipendenti dell’azienda olearia Barbera per i 25 anni di carriera nell’ambito della serata che è stata organizzata al Molo trapezioidale di Palermo e che si inserisce negli eventi promossi per i festeggiamenti dei cento trent’anni dell’azienda. L’oliva d’oro, il riconoscimento che l’azienda assegna alle eccellenze, è stata consegnata a Francesco Spina, responsabile della logistica, a Domenico Selvaggio, responsabile acquisti e a ⁠Daniele Pizzullo che si occupa del commerciale. “Da sempre – ha detto l’imprenditore Manfredi Barbera- abbiamo considerato la famiglia al centro del nostro core business e proprio la tradizione rappresenta uno dei nostri punti di forza e lo dimostra anche il fatto che da cinque generazioni l’azienda è stata sempre gestita dalla famiglia. La mission della nostra azienda è da sempre, dai tempi del mio bisnonno Lorenzo, quella di coniugare passione e sacrificio e i nostri tre dipendenti ogni giorno lavorano, ispirandosi proprio a questi principi. E se oggi continuano a mietere successo, l’ultimo in ordine cronologico la seconda vittoria consecutiva del Sofi Award, il merito è anche di questa meravigliosa squadra di sessanta dipendenti che ogni giorno punta a portare l’azienda sempre più in alto”.

