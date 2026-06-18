Manfredi Barbera, CEO dei Premiati Oleifici Barbera, è stato tra i protagonisti di Festavico, appuntamento di riferimento del panorama gastronomico nazionale che ogni anno riunisce chef stellati, giornalisti, operatori del settore e protagonisti dell’alta cucina in un confronto sulla cultura del cibo e sull’evoluzione della ristorazione contemporanea.







Barbera ha tenuto una masterclass dedicata all’Olio Extravergine di Oliva della Sicilia,organizzata dallOrganizzazione Regionale Olivicolltori ORO SICILIA,approfondendo il ruolo ed il valore dell’olio extravergine d’oliva siciliano IGP e DOP nella cucina contemporanea.





Alla masterclass hanno preso parte alcuni tra i principali interpreti dell’alta cucina italiana e internazionale, tra cui Carlo Cracco, Pino Cuttaia, Gennaro Esposito, Moreno Cedroni, Enrico Bartolini, Roberto Cerea, Riccardo Monco, Salvatore Elefante, Anthony Genovese, Maicol Izzo, Giancarlo Morelli, Emanuele Scarello, Matteo Temperini, Ernesto Iaccarino, Antonia Klugmann, Tomaž Kavčič e altri protagonisti della ristorazione d’eccellenza.





Nel corso dell’incontro è stato sottolineato come l’olio extravergine d’oliva non sia soltanto un ingrediente, ma uno degli elementi fondanti dell’identità gastronomica italiana, capace di raccontare territori, biodiversità, saperi agricoli e cultura alimentare.





“La cucina italiana – dichiara Manfredi Barbera – è un patrimonio culturale vivo, riconosciuto e amato in tutto il mondo, oggi al centro di un percorso importante grazie al riconoscimento UNESCO. Partecipare a Festavico significa contribuire a questo racconto collettivo, nel quale l’olio extravergine d’oliva siciliano di qualità ha un ruolo essenziale: è memoria agricola, cultura del territorio e ingrediente quotidiano della qualità italiana”.





Premiati Oleifici Barbera è stata inoltre presente alla Cena delle Stelle, uno degli appuntamenti più iconici della manifestazione, che celebra l’incontro tra alta cucina e prodotti d’eccellenza. In questa cornice sono stati abbinati ai piatti gli oli della “Linea Lorenzo”, fiore all’occhiello della produzione dell’azienda.





Il ricavato della Cena delle Stelle sarà devoluto in beneficenza al reparto di Urologia dell’Ospedale Santobono di Napoli, che ogni anno cura bambini provenienti non solo dalla Campania, ma anche da tutto il Sud Italia.

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