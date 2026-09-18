Al PalaCongressi di Taormina, su iniziativa del sindaco e leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca, oggi è stato il giorno del convegno “La Sicilia brucia e la politica deve agire”. Nel corso del dibattito sono intervenuti pure i segretari generali di Fai-Flai-Uila Sicilia Adolfo Scotti, Tonino Russo, Enzo Savarino che hanno rilasciato questa dichiarazione: “Chiediamo da tempo che, in attesa della Riforma forestale, vengano aumentate le giornate annue lavorative per tutti i 12500 operai stagionali, risorsa fondamentale di Protezione ambientale. Oggi, grazie al convegno organizzato dal sindaco Cateno De Luca, abbiamo ascoltato con piacere gli impegni assunti dall’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino che, rispondendo alle nostre sollecitazioni, ha annunciato entro dicembre la presentazione di un provvedimento in cui si prevede di portare a 179 le giornate di garanzia per gli stagionali della Forestale. Attendiamo con fiducia che questa misura, approvata dalle istituzioni regionali, diventi operativa e concreta”.

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