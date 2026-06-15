Si è conclusa con successo l’edizione 2025/2026 del progetto “Nauticinblu”, l’iniziativa nazionale promossa da Marevivo che quest’anno per la nona edizione, in Sicilia, rinnova la partecipazione attiva degli studenti e degli insegnanti degli istituti Nautici “Caio Duilio” di Messina e del Don Michele Arena di Sciacca. L’iniziativa con lo sviluppo di un percorso articolato e ricco di contributi, ha offerto ai futuri professionisti del mare l’opportunità di approfondire i più recenti studi della ricerca scientifica, le nuove prospettive della blue economy e l’importanza cruciale della salvaguardia degli ecosistemi marini.Il progetto si è sviluppato attraverso un ricco programma diviso tra sessioni formative in aula (attività indoor) ed esperienze pratiche sul territorio (attività outdoor), offrendo una panoramica completa sulle sfide attuali e sulle opportunità occupazionali legate all’economia del mare.





Scienza, tecnologia e professioni: sono questi i pilastri delle attività in aula curate dagli esperti del settore. Al loro fianco, gli educatori di Marevivo hanno guidato i ragazzi alla scoperta della biodiversità del Mediterraneo, affrontando temi cruciali come la tutela del mare, i rischi legati al depauperamento delle risorse e l’impatto dei cambiamenti climatici. A impreziosire il percorso, i contributi dei rappresentanti delle amministrazioni locali e le collaborazioni di altissimo valore scientifico offerti dai ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn, che hanno illustrato l’uso di infrastrutture tecnologiche sottomarine installate proprio lungo la costa messinese, e di ARPA Sicilia, che ha spiegato le metodologie di monitoraggio ambientale e di gestione delle emergenze.





Il ruolo svolto per la difesa del mare e dei naviganti e l’’orientamento professionale e il futuro dei giovani sono stati al centro degli interventi della Capitaneria di Porto di Messina, che ha illustrato le carriere e le opportunità di studio presso le Accademie Navali italiane, e del Gruppo Caronte & Tourist.

Gli studenti di Sciacca, inoltre, sono stati coinvolti nella nuova iniziativa di Marevivo “Blue Fisher” che mira a eliminare le cassette di polistirene (EPS) nel settore ittico. Il progetto coinvolge i pescatori della piccola pesca nella sostituzione di questi contenitori con alternative riutilizzabili e riciclabili e hanno partecipato anche all’iniziativa della Lega Navale Italiana “Vela e Salute” che ha fatto tappa a Sciacca per un’attività congiunta con Marevivo.

A coronamento delle attività in aula, gli studenti hanno potuto esplorare la straordinaria bellezza dei fondali marini protetti siciliani, attraverso la proiezione dei documentari del progetto “Corallo” all’interno della “Stanza del Mare”, allestita appositamente negli istituti.





Sul campo, tutti i partecipanti hanno collaborato attivamente alla realizzazione di due giornate ecologiche con raccolta e campionamento dei rifiuti rinvenuti: una realizzata a Messina presso la spiaggia del Ringo, a ridosso della rimessa del “Caio Duilio” e l’altra presso la spiaggia dello Stazzone di Sciacca. Dopo un iniziale briefing tecnico, i ragazzi hanno raccolto e catalogato i rifiuti per analizzarne tipologia e provenienza, un’esperienza dall’alto valore civico capace di generare un “effetto moltiplicatore” di sensibilità ambientale anche nelle loro famiglie. Sono stati raccolti in totale oltre 420 KG di rifiuti che sono stati differenziati e catalogati, evidenziando di gran misura la stragrande presenza della plastica e del polistirolo tra gli oggetti abbandonati.





Il percorso a Messina si è arricchito, infine, con due visite guidate a bordo di una nave traghetto del Gruppo Caronte & Tourist. Sotto la guida del personale di bordo, gli studenti e i loro docenti hanno esplorato i locali tecnici, approfondito le regole della navigazione, la gestione delle emergenze e le rigide normative internazionali che regolano lo smaltimento dei rifiuti a bordo delle navi.

“Nauticinblu è un progetto di educazione ambientale attraverso il quale gli istituti Caio Duilio di Messina e Don Michele Arena di Sciacca, con Marevivo, il Gruppo Caronte&Tourist e tanti prestigiosi esperti, rinnovano l’impegno nel formare non solo i marittimi di domani, ma veri e propri custodi consapevoli della risorsa più preziosa del nostro pianeta: il mare – dichiara Fabio Galluzzo delegato regionale per la Sicilia della Fondazione Ambientalista Marevivo ETS – e anche per questa edizione ci auguriamo di aver trasferito ai giovani che abbiamo coinvolto nel percorso, nuove conoscenze utili al loro futuro professionale e buoni propositi per divenire cittadini sempre più responsabili e attivi nella difesa dell’ambiente naturale”





“La sensibilità delle nuove generazioni verso le tematiche ambientali va guidata verso scelte concrete, specialmente per chi ha scelto il mare come proprio orizzonte professionale. Le attività che da anni portiamo avanti con Marevivo vanno esattamente in questa direzione: ospitarli a bordo delle nostre navi green li aiuta a toccare con mano un settore che richiede competenze sempre più specifiche. La formazione specializzata è per il settore marittimo una condizione imprescindibile ed è per questo che abbiamo avviato percorsi di specializzazione interamente finanziati che si rivolgono ai più giovani, pensati per inserire nuove figure qualificate nei nostri organici”- ha commentato Tiziano Minuti, Responsabile delle Risorse Umane e della Comunicazione del Gruppo Caronte & Tourist.

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