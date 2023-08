La convenzione “PA 110 e lode” mira a fornire ai dipendenti pubblici le competenze necessarie per adeguarsi a un mercato del lavoro sempre più competitivo. Attraverso la collaborazione e lo sviluppo di iniziative congiunte, le società del gruppo Multiversity (Universita Pegaso, Mercatorum, San Raffaele) vogliono migliorare la formazione dei dipendenti pubblici e promuovere la digitalizzazione del settore.

La collaborazione prevede anche agevolazioni economiche per tutti i dipendenti della PA che intendano iscriversi a un corso di laurea o a un master di una delle Università del gruppo, fino a una riduzione della retta del 50%.

A spiegarla al pubblico palermitano, ci ha pensato Maurilio Messana, giovanissimo Amministratore di ARES University, sede direzionale e ufficiale d’esame per Palermo e gran parte della Sicilia Occidentale (Alcamo, Madonie, Termini Imerese) in zone e strutture di pregio.

“Sostenere i processi di innovazione nella nostra amata Palermo, così come un po’ in tutta la Sicilia Occidentale, è la nostra mission. Crediamo che la grande opportunità data dalla digitalizzazione debba essere messa a disposizione di tutti, giovani e diversamente giovani, così come di tutti quei pubblici dipendenti che, per mancanza di tempo o per i costi spesso troppo esosi, hanno rifiutato in precedenza di continuare a formarsi. Il life long learning è la base per poter essere sempre performanti, le conoscenze acquisite anni fa diventano rapidamente vetuste e per poter far bene il proprio lavoro e crescere in carriera è opportuno essere aggiornati. Per questo siamo lieti di poter mettere a disposizione, il nostro know how di una esperienza di oltre 15 anni nel settore della nostra famiglia, di quei circa 300mila pubblici dipendenti siciliani, che per difficoltà varie o mancanze di tempo non sono riusciti a laurearsi. Le nostre Università digitali sono leader a livello nazionale nel campo della formazione avanzata e anche la pubblica amministrazione palermitana e siciliana non va lasciata indietro, specie in un periodo come questo, dove una corretta gestione del PNRR può rilanciare il territorio. Ma come è possibile seguire i tanti bandi del PNRR se prima non si ha una classe impiegatizia “rinnovata” e “riqualificata”?

È per questo, che grazie al partenariato siglato tra il Ministro per la PA Paolo Zangrillo e l’AD di Multiversity Fabio Vaccarono, potremo offrire, con prezzi addirittura dimezzati del 50%, corsi di studio di alta qualità, in grado di migliorare il livello di competenze specialistiche e trasversali, che rispondono alle esigenze di un mercato del lavoro in veloce trasformazione. La nostra offerta permette di essere cucita su misura quasi sulle esigenze dello studente, attraverso non solo i corsi di laurea delle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, ma anche attraverso la formazione executive e manageriale grazie a Sole24Ore Formazione e Aulab”.

Dr. Maurilio Messana

