Corsi di formazione su informatica e competenze digitali per accompagnare il percorso d’inclusione sociale e professionale di soggetti con particolari difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro.

L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato un avviso, rivolto agli enti di formazione accreditati, per l’attuazione del percorso 4 “Lavoro e inclusione” del Programma “Garanzia Occupabilità dei Lavoratori” (GOL), finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e messi a disposizione dall’Europa attraverso “NextGenerationEU”.

La misura, in particolare, darà l’opportunità a 6.374 beneficiari siciliani, tra disoccupati, persone con disabilità, lavoratori fragili o vulnerabili, giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio, di partecipare a corsi di formazione brevi, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito.

“Attraverso questo progetto – afferma l’assessore Nuccia Albano – un numero sempre maggiore di persone svantaggiate potrà aumentare la propria occupabilità. Una misura di politica attiva del lavoro per sostenere i percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo delle fasce più fragili e vulnerabili, che presentano bisogni complessi e si trovano in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa. In questi mesi abbiamo messo in campo diverse azioni per avvicinare i cittadini al mondo dell’occupazione e il percorso 4 è un sostegno concreto per la realizzazione di un mercato del lavoro davvero inclusivo”.

Saranno finanziati percorsi formativi brevi, della durata di 56 ore (40 ore per competenze digitali trasversali e 16 ore per Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro), da realizzare entro un arco temporale massimo di 12 mesi, e che abbiano come obiettivo il raggiungimento di una formazione di base e trasversale di carattere informatico, necessaria per realizzare la cittadinanza digitale e garantire l’inclusione digitale e lavorativa. Le attività saranno avviate in gruppi classe composti da un minimo di sei beneficiari.

Le candidature dovranno essere inviate dagli enti accreditati, esclusivamente attraverso l’apposita procedura applicativa Ciapigol, entro le 12 del prossimo 28 febbraio. Dal primo marzo, con cadenza bimestrale, saranno aperte ulteriori finestre temporali per la presentazione delle domande, fino alla naturale conclusione del programma.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.