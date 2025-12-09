Una mattinata di celebrazione e proiezione verso il futuro ha animato l’ITS “P. Branchina” di Adrano, dove sabato, 6 dicembre, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati per le certificazioni linguistiche conseguite dagli studenti.

Alla presenza della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Lucia Lomonico, sono stati premiati gli alunni che hanno brillantemente superato gli esami per vari livelli linguistici in inglese (dal livello A2 al prestigioso C1), francese e spagnolo (livelli A2 e B1).





La Dirigente Lomonico ha sottolineato l’importanza cruciale di questi risultati: “Lo studio e la padronanza delle lingue straniere non sono solo un arricchimento culturale, ma rappresentano oggi una competenza fondamentale e imprescindibile.”



L’acquisizione di queste certificazioni apre infatti le porte a innumerevoli opportunità nel mondo del lavoro e dell’istruzione superiore. In un mercato del lavoro sempre più globale e interconnesso, la capacità di comunicare fluentemente in diverse lingue è un elemento distintivo che migliora l’occupabilità e facilita l’accesso a carriere internazionali.





La cerimonia ha visto anche la consegna degli attestati di partecipazione al progetto “Teatro Francophone”. Attraverso laboratori e festival, l’iniziativa si è distinta per l’uso del teatro come potente strumento pedagogico e culturale per diffondere e valorizzare la lingua francese, coinvolgendo attivamente studenti e appassionati nella pratica scenica.



Il “Branchina” dimostra così, ancora una volta, di investire concretamente nella preparazione dei suoi studenti per affrontare le sfide della società moderna.

