Dramma a Portocannone (Campobasso)

Una bambina di appena 22 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto a Portocannone, in provincia di Campobasso. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata e, secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata accidentalmente travolta dalla vettura guidata dal padre durante una manovra.

L’uomo, stando agli accertamenti iniziali, non si sarebbe accorto della presenza della bambina mentre stava effettuando il movimento con l’auto. L’impatto ha provocato ferite molto gravi alla piccola, facendo scattare immediatamente i soccorsi.

La bambina è stata trasportata d’urgenza presso l’Ospedale San Timoteo, dove i medici hanno prestato le prime cure in condizioni definite critiche. Successivamente, vista la gravità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza verso un centro pediatrico specializzato di Napoli.

L’elicottero del 118 è atterrato in Piazza del Papa a Termoli, dove è stato predisposto anche un presidio delle forze dell’ordine per consentire le operazioni di trasferimento in sicurezza.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma dei Carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione quanto avvenuto nei momenti precedenti all’incidente.