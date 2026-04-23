Un’opportunità di confronto sul funzionamento del sistema sanitario italiano e sul ruolo degli Ordini dei medici coinvolgerà l’Omceo di Palermo nell’ambito di un programma Erasmus+ realizzato in collaborazione con WEA (Workers’ Educational Association), che porterà in città un gruppo di studenti francesi.





Dal 27 aprile al 4 maggio, dieci studenti provenienti da Clermont-Ferrand, iscritti a percorsi di studio in ambito sanitario, parteciperanno a uno scambio formativo per conoscere i modelli organizzativi italiani dell’assistenza sanitaria e le pratiche legate alla tutela della salute, con particolare attenzione all’area dell’infanzia.

Villa Magnisi accoglierà gli studenti per illustrare il ruolo dell’istituzione, le funzioni di regolamentazione della professione medica e l’assetto organizzativo del Servizio sanitario nazionale (Ssn), offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il modello italiano anche attraverso l’osservazione diretta delle attività ordinistiche.



L’iniziativa rientra nel percorso di apertura internazionale dell’Ordine, orientato allo scambio di competenze e buone pratiche tra sistemi sanitari europei e alla formazione delle future generazioni di professionisti della salute. In questa direzione si inserisce l’istituzione dell’Ufficio relazioni estere, attivato a giugno 2025 dal presidente Toti Amato, delegato agli esteri della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra gli ordini dell’area mediterranea e consolidare il dialogo tra professionisti.

Al termine della visita sarà inoltre possibile procedere alla validazione della documentazione Erasmus+ relativa all’esperienza formativa svolta dagli studenti.

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