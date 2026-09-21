Una nuova rimonta e un altro podio per Andrea Campagna. Il pilota messinese del team NEM Racing ha conquistato il terzo posto in Gara 2 sul circuito di Vallelunga, al termine di un weekend che ha confermato i progressi compiuti nelle ultime gare nel Trofeo Predator’s.

Il fine settimana sul tracciato romano era iniziato con il quarto tempo ottenuto in qualifica, posizione che aveva consentito al pilota di Nizza di Sicilia di presentarsi al via di Gara 1 nelle prime file.

Campagna è stato subito protagonista della prima manche, riuscendo nelle battute iniziali a superare i tre piloti che lo precedevano e a portarsi al comando. Successivamente, però, le caratteristiche del circuito e soprattutto il particolare effetto delle scie hanno modificato gli equilibri della gara, facendo arretrare il messinese fino alla sesta posizione sotto la bandiera a scacchi.





Il piazzamento ottenuto in Gara 1 gli ha comunque garantito la partenza dalla pole position nella seconda manche, grazie all’inversione della griglia prevista dal regolamento. Una posizione privilegiata che, tuttavia, non ha impedito agli avversari di recuperare immediatamente terreno.

Già nel corso del primo giro, infatti, il gioco delle scie ha favorito il gruppo degli inseguitori e Campagna è precipitato fino alla settima posizione. Il pilota della NEM Racing non si è però disunito e ha iniziato una progressiva rimonta, recuperando una posizione dopo l’altra fino a riportarsi sul podio.

Nel finale Campagna ha mantenuto un ritmo particolarmente efficace, arrivando a registrare tempi sul giro molto vicini a quelli dei primi due classificati. Un dato che conferma la competitività raggiunta dal pilota messinese nella parte centrale della stagione.





Il terzo posto di Vallelunga si aggiunge così al secondo posto conquistato a Magione e al podio ottenuto a Monza nell’appuntamento extra Trofeo. Risultati che testimoniano una crescita costante e un avvicinamento sempre più concreto alle posizioni di vertice del campionato.

“Complessivamente sono soddisfatto del weekend, perché abbiamo confermato di avere il passo per stare davanti e soprattutto per poter lottare con i primi – ha commentato Campagna -. A Vallelunga il gioco delle scie ha condizionato molto entrambe le gare e in questa categoria bisogna essere capaci di capitalizzare ogni situazione, perché basta perdere una posizione per ritrovarsi rapidamente nel gruppo”.

“Gara 2 è stata una bella rimonta: dopo essere scivolato fino al settimo posto sono riuscito a recuperare fino al terzo e, nel finale, avevo un ritmo molto vicino a quello dei primi due. Questo mi dà fiducia, perché significa che possiamo giocarcela. Ora dobbiamo continuare a lavorare per trasformare questa competitività in risultati sempre più importanti”, ha concluso il pilota messinese.

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