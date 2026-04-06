PALERMO – “Seguo con estrema attenzione le vicende della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, – così il presidente della V Commissione all’ARS, Fabrizio Ferrara – mantenendo un dialogo costante con i lavoratori e i professori d’orchestra che esprimono preoccupazioni legittime per il futuro di questa eccellenza culturale”.





“Accolgo con grande favore la nomina del nuovo Commissario Straordinario, al quale rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Sono certo che la sua professionalità e competenza saranno determinanti in questa fase di transizione per garantire una gestione attenta e solida, in piena sintonia con l’indirizzo regionale”.





“In qualità di Presidente della V Commissione all’ARS, ho voluto dare un segnale concreto sospendendo i lavori sulla modifica dello Statuto: è un passaggio necessario per approfondire ogni aspetto tecnico e assicurare che non ci sia alcun disimpegno economico da parte della Regione. Plaudo alla responsabilità dei sindacati che hanno scelto di sospendere la protesta degli abiti in borghese; a loro ribadisco che il confronto in Commissione resta aperto e prioritario”.





“Vigilerò con determinazione affinché il percorso verso il ripristino di un Consiglio di Amministrazione ordinario sia condiviso con le parti sociali. La FOSS è un patrimonio inestimabile della Sicilia e il nostro obiettivo comune è tutelare i lavoratori e garantire il prestigio di questa storica istituzione, lontano da ogni logica di incertezza.”













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