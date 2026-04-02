Palermo 2 aprile 2026 – I sindacati dei lavoratori della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Fials Cisal, dopo un incontro con il presidente della quinta commissione Cultura all’Ars, Fabrizio Ferrara, hanno deciso che i professori d’orchestra della Foss sospendono temporaneamente l’utilizzo degli abiti in borghese per i concerti, “mantenendo attivo comunque lo stato di agitazione e riservandosi di riprendere tutte le azioni necessarie se la situazione di stallo dovesse perdurare”. “Il presidente della commissione ha assunto l’impegno di sospendere i lavori relativi alla modifica dello Statuto della Fondazione, assicurando al contempo che non vi sarà alcun disimpegno economico da parte della Regione – spiegano Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Fials Cisal – . Ha inoltre dichiarato la volontà di approfondire e chiarire l’interpretazione relativa all’applicazione della Legge 367, impegnandosi a riconvocare le parti sindacali nel più breve tempo possibile. Prendiamo atto degli impegni assunti e auspicano che si possa giungere rapidamente al ripristino di un consiglio di amministrazione pienamente operativo e a una condizione di stabilità e regolarità nella programmazione della Fondazione”. Nel corso dell’incontro i sindacati hanno espresso infatti, “forte preoccupazione in merito alle indiscrezioni recentemente emerse riguardanti un possibile cambio di Statuto della Foss che vedrebbe il sindaco di Palermo assumere il ruolo di presidente della Fondazione – sottolineano le sigle sindacali – e alle modalità e alle procedure con cui si starebbe procedendo al cambio di statuto, nonché alla mancanza di una adeguata informativa e condivisione con le parti sociali. Le rappresentanze sindacali hanno quindi ribadito con forza la necessità urgente di procedere alla nomina di un consiglio di amministrazione, quale elemento imprescindibile per garantire una governance trasparente ed efficace e una regolare programmazione delle attività. Altro punto riguarda la difficoltà di comprendere le ragioni per cui la Legge 367 venga richiamata e applicata con un ritardo di circa trent’anni rispetto alla sua emanazione. È stata inoltre ribadita la specificità e la missione originaria della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (FOSS), istituita nel 1951 con il chiaro obiettivo di promuovere e diffondere la musica sinfonica in tutta la Regione Sicilia, finanziata prevalentemente dalla regione e sempre, in sintonia col suo mandato, gestita dalla stessa”, concludono Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Fials Cisal.





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