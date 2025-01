Sarà inaugurato il prossimo 18 gennaio nel cuore del quartiere San Lorenzo, alle ore 15.30, negli spazi dell’Oratorio San Vincenzo in via dei Quartieri a Palermo, il nuovo murale di Igor Scalisi Palminteri: un’opera dal titolo evocativo, “Fragile”, che parla direttamente al cuore di chi la guarda.

Sul muro del quartiere palermitano è raffigurata una bambina nell’atto di accudire un piccolo uccellino, un’immagine che racconta una storia universale, fatta di protezione, cura e crescita. È una metafora il cui messaggio arriva dritto al cuore e che invita ciascuno di noi a riflettere sulla fragilità come parte integrante della vita, una condizione che non è debolezza, ma una forza da accettare e custodire.

L’iniziativa è stata realizzata grazie all’impegno della Fondazione Tommaso Dragotto, guidata dall’imprenditore palermitano Tommaso Dragotto, e al sostegno di Padre Calogero Di Fiore, parroco della chiesa di San Vincenzo De’ Paoli. È proprio nel contesto della parrocchia, centro nevralgico della comunità, che l’opera prende vita, diventando un simbolo di inclusione e speranza per tutto il quartiere.





“Fragile” rappresenta un richiamo alla responsabilità e alla bellezza che possiamo costruire insieme, ogni giorno. Igor Scalisi Palminteri, parlando del significato dell’opera, spiega: “Fragile è una parola che spesso associamo a qualcosa di debole, di vulnerabile. Ma la fragilità è anche ciò che ci rende umani. Ogni essere vivente porta dentro di sé una parte fragile: penso all’uccellino che ho dipinto, così delicato, così bisognoso di cura. In questa bambina che lo tiene tra le mani c’è un messaggio semplice ma fondamentale: dobbiamo imparare a prenderci cura degli altri, ad accogliere e proteggere, a partire proprio dai più piccoli. È ciò che accade ogni giorno in questa parrocchia, dove i bambini e le bambine vengono accompagnati nella loro crescita, per scoprire insieme la strada giusta, quella che ci porta a prenderci cura gli uni degli altri”.

Nella visione dalla Fondazione Dragotto ‘Fragile’ è uno dei passi di cammino che ci accompagna imparando dal passato, costruendo il presente e immaginando il futuro, che sintetizzano lo spirito di un progetto pensato per abbracciare il territorio e le persone che lo abitano. Il presidente Tommaso Dragotto, ha voluto sottolineare il profondo valore del murale per il quartiere: “Credo fermamente che l’arte possa educare e ispirare. È un linguaggio universale, capace di parlare a tutti, grandi e piccoli, e di aprire le porte del cuore. Questo murale nasce per il quartiere San Lorenzo, ma il suo messaggio è universale: un invito a prendersi cura dei più fragili, a dare luce e speranza a chi ne ha più bisogno. La sensibilità e la forza espressiva di Igor Scalisi Palminteri sono un dono per questa comunità e per tutta Palermo, che con opere come questa può guardare al futuro con occhi nuovi”.





Oltre a ‘Fragile’ sono state realizzate altre opere collaterali e installati giochi per I piccoli e le piccole: “I murales sono stati realizzati grazie alla generosa donazione del presidente Tommaso Dragotto – afferma padre Calogero Di Fiore, parroco di San Vincenzo De Paoli – che ha voluto arricchire il nostro oratorio di queste opere d’arte e di nuovi giochi nel parco giochi per i bambini del quartiere. Questo posto costituisce un importante luogo di aggregazione per le famiglie, i bambini e i ragazzi del quartiere. In un altro murale, inoltre, abbiamo voluto ricordare una fragilità violata nella memoria di Claudio Domino, il bambino ucciso dalla mafia che apparteneva alla nostra comunità parrocchiale. Alla cerimonia sono stati invitati il Vescovo di Palermo Monsignor Corrado Lorefice, il sindaco Roberto Lagalla, il preside della scuola Ignazio Florio Giuseppe Granozzi e il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione di Palermo dottor Antonio Balsamo. Saranno infine presenti i genitori di Claudio Domino. La cerimonia – conclude il prete – sarà arricchita da momenti di festa con una banda musicale e momenti musicali”. Al termine della cerimonia inaugurale, infine, l’Associazione Musici e Sbandieratori della città di Caccamo allieterà i presenti con una suggestiva esibizione.

