Quasi ogni giorno i veicoli a Gela si ribaltano, non sempre è causa di negligenza, imperizia, imprudenza dell’automobilista o motociclista, secondo il nostro punto di vista il vero colpevole di tale inaccettabile situazione è il manto stradale dissestato, con pavimentazione irregolare. I lavori stradali a Gela non vengono controllati dai tecnici comunali con le dovute attenzioni.

Si ricorda che Gela è la città delle buche stradali, e avvallamenti; normalmente, si sopperisce a ciò posizionando asfalto di “pochi” centimetri, su strati d’asfalto ammalorato; l’asfalto ( per sua natura è flessibile,friabile..) a Gela, utilizzato erroneamente per coprire e riempire parti di strade danneggiate perché poco costoso; diventa una sorta di effetto molla sui mezzi o di trampolino di lancio. Lavori assolutamente fuori norma e pericolosi che potrebbero essere le cause dei tantissimi incidenti autonomi e ribaltamenti di mezzi.

Legge: (Una strada in cattivo stato, o con pavimentazione irregolare dovrebbe essere segnalata da uno specifico segnale di pericolo. Segnale: “strada deformata” (triangolare con il vertice in alto e il simbolo del doppio dosso al centro).

Per evitare che altri gelesi possano riportare danni fisici e danni su beni mobili si consiglia il Comune di Gela di monitorare tutti i lavori stradali con l’ispettorato tecnico, e di realizzare opere a regola d’arte (strada comunale sicura), nel rispetto delle leggi e della vita stessa dei cittadini.

