MESSINA – Nuovo prestigioso riconoscimento per il bakery chef messinese Francesco Arena che conquista un posto di rilievo nella nuova Guida di Identità Golose dedicata alle Pizzerie e ai Cocktail Bar d’autore, presentata stamane al centro congressi di Fondazione Cariplo, a Milano. La Guida curata da Carlo Passera e Claudia Orlandi, passa in rassegna 655 indirizzi in tutte le regioni italiane e recensisce ogni insegna offrendo tante informazioni utili.



Il Panificio Francesco Arena, eccellenza messinese, pur non essendo una pizzeria, occupa un ruolo speciale, per la sua offerta di pizze in teglia, in pala e focaccia. Gli impasti sono preparati con lievito madre, farine di grani antichi siciliani, evolutive, di grano arso, farro monococco ecc. sono lievitati e maturati lentamente, senza fretta, per assicurare genuinità e digeribilità. Ogni giorno si possono scegliere fino a una cinquantina di diversi tipi di prodotti da forno. Eccellente anche la selezione di ingredienti di prossimità che vengono utilizzati per i topping.

Grande soddisfazione è stata espressa da Francesco Arena che, pur non potendo essere presente alla premiazione a Milano per impegni di lavoro, ha voluto ringraziare i curatori e commentato così: “Sono felicissimo di questo prestigioso riconoscimento. È una grande soddisfazione essere presente anche nella Guida di Identità Golose, sin dalla sua prima edizione. Un grazie va ai curatori, ai giornalisti che hanno redatto la guida, e soprattutto al mio staff che, ogni giorno, mi permette di fare la differenza sul mercato. Gambero Rosso, 50 Top Italy e ora anche Identità Golose ci danno sempre più motivazioni e grinta per fare bene il nostro lavoro”.

LA RECENSIONE DELLA GUIDA

“A Francesco Arena, acqua e farina scorrono nelle vene. Ogni impasto, per lui, è frutto di un attento lavoro di ricerca e sperimentazione che poi si trasforma nelle prelibatezze che è possibile trovare al banco del suo bel negozio in pieno centro, a Messina. Pizze, focacce e scacciate sono tra i suoi best seller che è possibile portar via o consumare in uno dei tavolini d’appoggio, all’esterno, con vista sulla via Tommaso Cannizzaro. Ogni mese, in menu, Arena inserisce un prodotto nuovo, nato da ingredienti di prossimità mescolati con cura e competenza” – si legge nella Guida.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.