Il 27 febbraio 2026 Francesco Dub pubblica su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo, “Momento Serietà”, un brano urban intenso e autentico che affonda le radici nelle periferie siciliane e nei legami che nascono dove la vita chiede di crescere in fretta.

Con questo nuovo lavoro, il rapper siciliano prosegue un percorso coerente, costruito negli anni tra produzioni discografiche e live, scegliendo ancora una volta di raccontare la realtà senza filtri. “Momento Serietà” è una fotografia lucida dei contesti di periferia, luoghi in cui le difficoltà non sono un’eccezione ma una costante, e dove la condivisione della sofferenza crea connessioni profonde, spesso più forti della semplice amicizia.





Il brano esplora proprio questo aspetto: il dolore condiviso come collante, come linguaggio comune, come forma di resistenza. Nei quartieri dove si impara presto il peso delle responsabilità, i legami diventano fratellanza, sostegno reciproco e consapevolezza collettiva. Francesco Dub traduce queste dinamiche in una scrittura diretta, fatta di immagini concrete e introspezione, mantenendo uno sguardo maturo e realistico.





Dal punto di vista sonoro, “Momento Serietà” si muove su coordinate urban coerenti con la narrazione: un sound crudo che accompagna un timbro vocale profondo e riconoscibile. L’artista evita retorica e scorciatoie emotive, costruendo un racconto che mette al centro resilienza e riscatto, sia personale che collettivo.

Con questo singolo, Francesco Dub conferma la sua volontà di rappresentare una Sicilia lontana dagli stereotipi, fatta di periferie, di contraddizioni ma anche di forza e solidarietà. “Momento Serietà” non è soltanto una canzone, ma un messaggio chiaro: dalle ferite può nascere una nuova consapevolezza, e dai legami costruiti nelle difficoltà può prendere forma un’identità solida e condivisa.

