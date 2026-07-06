L’evento, nato dalla collaborazione tra #Kaos By Ma e il Caffè Letterario Federiciano, ha registrato il tutto esaurito presso la Società Agricola L’Avvenire. Presenti i vertici regionali, sindaci del territorio, l’Ente Nazionale per il Microcredito, professionisti e tantissime associazioni della zona nord di Siracusa per promuovere il modello “Yes I Start Up” e la misura “Resto al Sud”.

Va in archivio con un successo oltre ogni aspettativa il convegno programmatico “Il futuro è qui: Imprese e Territorio”, svoltosi ieri a Francofonte. Una sala gremita in ogni ordine di posto, vibrante di entusiasmo e carica di interesse, ha fatto da cornice nei locali della Società Agricola L’Avvenire in Piazza Garibaldi a un incontro che segna un punto di svolta per l’imprenditorialità giovanile della provincia. L’evento, moderato con grande dinamismo da Denise Bentivegna, ha visto la partecipazione in massa di tantissime associazioni di Francofonte e dell’intero triangolo della zona nord di Siracusa, oltre a un parterre istituzionale di altissimo profilo.





Sono infatti intervenuti il Sindaco di Carlentini, l’Assessore del Comune di Lentini e l’On. Riccardo Gennuso, Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) e Componente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro, a testimonianza di un dialogo forte e proficuo tra i vari livelli amministrativi della Regione. Ad accogliere il numeroso pubblico è stata l’Avvocato Vanessa Impeduglia, Presidente del Caffè Letterario Federiciano e Fondatore del Comitato Tuteli – Amo Francofonte, la quale ha curato la macchina organizzativa in stretta sinergia con la società #Kaos By Ma. Nel suo applaudito intervento, l’Avvocato Impeduglia ha rimarcato l’assoluta importanza di presidiare il territorio per offrire opportunità concrete alle nuove generazioni, valorizzando la collaborazione continua con le istituzioni e rivolgendo un sentito ringraziamento a tutte le realtà associative e alle autorità presenti in sala. Il cuore tecnico dell’incontro ha registrato un altissimo livello di attenzione e ascolto.





Di grande impatto la relazione della Dott.ssa Rosalba Chirieleison, Tutor e referente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, che ha illustrato i vantaggi dei finanziamenti agevolati. Subito dopo, la Dott.ssa Mara Di Stefano, CEO di #Kaos By Ma S.r.l., insieme al Project Manager Andres Ruiz, ha spiegato il funzionamento del percorso “Yes I Start Up”. La società, in qualità di soggetto attuatore dell’Ente Nazionale per il Microcredito, si occupa infatti di curare la formazione e l’accompagnamento strategico dei ragazzi verso l’accesso alla misura “Resto al Sud” e ad altre agevolazioni regionali e nazionali.

La Dott.ssa Di Stefano ha poi introdotto una serie di toccanti e stimolanti testimonianze di chi ha già avviato la propria attività sul territorio regionale: la Dott.ssa Ilaria Demma, farmacista titolare della Parafarmacia a Tremestieri Etneo, e il Dott. Davide Di Stefano, imprenditore e fondatore della distilleria di profumi Fossen a Noto, entrambi oggi anche nel ruolo di docenti per le misure di start-up.





Insieme a loro, hanno portato il proprio prezioso contributo la Dott.ssa Giusy Limpido, libera professionista, la futura docente Simona Gianni, e diversi giovani che stanno attualmente frequentando le classi di Yes I Start Up.Il dibattito è stato ulteriormente arricchito dagli interventi dell’Ing. Giuseppe Andrea Magro, specialista in progettazione strutturale e architettonica, che ha esaltato il valore sociale e strutturale dell’autoimprenditorialità locale, e di Giovanni Cerenzia, che ha focalizzato il proprio intervento sul tema cruciale della legalità nel mondo del lavoro. Momento di grandissima emozione, sottolineato da scroscianti applausi, è stato l’intervento della celebre attrice e regista italiana Lucia Sardo. Orgoglio francofontese stimato a livello internazionale, la Sardo ha incantato la platea presentando l’ambizioso progetto culturale “Festival del Cinema della Terra”. L’evento si è concluso con un impegno chiaro e condiviso da parte di tutti gli attori coinvolti: ridarsi presto appuntamento sul territorio insieme alle istituzioni e al tessuto associativo, per proporre nuovi incontri operativi volti a mappare, sostenere e valorizzare le eccellenze locali. Il futuro di Francofonte è ufficialmente iniziato.

Luogo: piazza Garibaldi, Francofonte

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