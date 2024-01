Esempio e ispirazione per molti, fratel Biagio manca alla città di Palermo e a tutti da un anno esatto. E per ricordare la straordinarietà dell’uomo che è stato, il cantautore palermitano Andrea Gioè ha scritto e inciso “Fratel Biagio Conte”. Un brano inedito, accompagnato dalle immagini della vita del missionario laico, che emoziona e ricorda la consapevolezza che fratello Biagio ha fatto nascere nei cuori di tutti.

Fratel Biagio è il 12° ep del cantautore palermitano che anticipa Gioè 40, il 12° nuovo album in studio (l’uscita è prevista a giugno 2024). Arrangiamenti e mixaggio sono a cura di Salvo Perino (gli arrangiamenti originali sono del maestro Giuseppe Silipigni). Edizioni Musicali: Magilla Spettacoli

Distribuzione digitale: Pirames International srl

All’ukulele Andrea Gioè; alle chitarre Salvatore Di Giorgio e Alessandro Re.

A partire proprio dal 12 gennaio, il giorno della morte del missionario dei poveri, l’ep sarà disponibile in tutti i digital store e il ricavato sarà devoluto alla Missione Speranza e Carità.

Il brano sarà ascoltato per la prima volta in occasione delle celebrazioni dell’anniversario della morte di fratel Biagio.

“La vera felicità è il tempo speso per dare al prossimo un bagliore di speranza in più. Giovani siete il futuro verso un mondo più puro, fatto di umile carità”. Le parole di Andrea Gioè sono un ringraziamento e un tributo agli insegnamenti di fratel Biagio che hanno cambiato i cuori di tanti. Lui con la sua vita ha mostrato quanto forte e potente può essere l’amore. Gli uomini che fratel Biagio ha raccolto dalla strada vivono nelle strutture che con sacrifici e tante battaglie il missionario laico ha fondato in Sicilia. Erano soli, abbandonati senza famiglia e senza casa e lui li ha abbracciati uno ad uno e ha restituito la speranza ricordando loro quanto preziosi sono agli occhi di Dio.

Ha portato conforto ai senzatetto della Stazione di Palermo Centrale che vivevano nei vagoni e agli angoli della città. Per loro si è battuto con proteste e digiuni e ha ottenuto i locali di via Archirafi, dove è nata la “Missione di Speranza e Carità”.

Il vecchio disinfettatoio comunale oggi è una casa che accoglie tante persone. Successivamente è sorta all’ex istituto Santa Caterina in via Garibaldi la comunità femminile, che accoglie sorelle senza tetto, donne singole e mamme con bambini. Nel 2018, dopo la morte di alcuni senzatetto nelle strade di Palermo, in segno di protesta contro la povertà, Biagio Conte è rimasto sotto i portici del Palazzo delle Poste centrali, iniziando uno sciopero della fame, durato dieci giorni. La Regione decise così di finanziare l’ampliamento della missione di via Decollati e nell’ex caserma aeronautica, chiusa da 40 anni, è nata “La Cittadella del povero e della speranza”, che accoglie oggi tanti poveri e profughi. Nessuno potrà mai dimenticare Fratel Biagio, il suo amore supremo verso Dio e il prossimo, il suo impegno per rendere più giusto e misericordioso il mondo.







Per info www.andreagioe.it







Biografia

Andrea Gioè è un cantautore palermitano. Dal 1994 ad oggi ha composto 346 canzoni con 11 album, 3 libri e 12 ep all’attivo. Firma le musiche per tre film del regista Carlo Comito, vincitore Special Prize Sport Film Festival. Negli anni diversi artisti hanno cantato le sue canzoni: Selma, Maikol Arcarisi, Ivan Grez, Jakeline Puccio ed altri. Nel 2004 studia canto con Tosca, Fabiana Rosciglione, Maria Grazia Fontana e Gabriella Scalise presso Cinecittà Campus. Nell’aprile 2011 compone “L’Angelo bianco” dedicato al Santo Padre Giovanni Paolo II.













Luogo: Missione Speranza e Carità, via Decollati, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 12/01/2024

Data Fine: 12/01/2024

Ora: 17:00

Artista: Andrea Gioè

Prezzo: 0.00

