Il vicesindaco di Riposto, Carmelo D’Urso, è stato nominato responsabile del Dipartimento provinciale Territorio e Paesaggio di Fratelli d’Italia. La nomina è stata ufficializzata nel corso della presentazione dei nuovi dipartimenti provinciali del partito, un’iniziativa che punta a rafforzare il radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio attraverso una struttura organizzativa articolata nei diversi ambiti tematici.





“Sono soddisfatto di questa nomina – dichiara Carmelo D’Urso – perché rappresenta un’importante opportunità per rafforzare i rapporti di collaborazione tra le comunità del nostro territorio. La costituzione dei dipartimenti nasce proprio con l’obiettivo di entrare in maniera sempre più capillare nel tessuto sociale dei comuni della provincia, ascoltando le esigenze dei cittadini e trasformandole in proposte concrete”.





I nuovi dipartimenti avranno il compito di favorire il dialogo con amministratori, professionisti, associazioni, categorie produttive e cittadini, raccogliendo esigenze e proposte da trasformare in azione politica e amministrativa. “Fratelli d’Italia – prosegue D’Urso – è oggi un partito solido e strutturato, che può contare su numerosi amministratori locali impegnati quotidianamente al servizio delle proprie comunità.





Per quanto mi riguarda, continuerò a rappresentare con orgoglio Riposto anche in questo nuovo incarico, mettendo a disposizione esperienza e spirito di collaborazione. Ringrazio il presidente provinciale Alberto Cardillo per la fiducia accordatami. Sono certo – conclude – che, insieme a tutta la squadra dei dipartimenti, riusciremo a svolgere un lavoro serio e utile per il territorio, valorizzando le sue peculiarità ambientali e paesaggistiche e promuovendo una visione di sviluppo sostenibile”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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