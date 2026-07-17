Ha tentato di sottrarsi a un controllo della Polizia Locale accelerando improvvisamente e cercando di far perdere le proprie tracce tra le vie cittadine, ma la fuga è durata solo pochi minuti. È accaduto ieri, poco prima di mezzanotte, a Torre Archirafi, borgo marinaro di Riposto, dove gli agenti del Comando di Polizia Locale, al termine di un breve inseguimento, hanno bloccato un’autovettura con a bordo due uomini già noti alle forze dell’ordine. La pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha intimato l’alt al conducente di un veicolo ma l’uomo alla guida, invece di fermarsi, ha accelerato nel tentativo di eludere il controllo. Gli agenti si sono immediatamente messi all’inseguimento della vettura, riuscendo in pochi minuti a intercettarla e a bloccarla.





I successivi accertamenti, compiuti in sinergia con i Carabinieri della Stazione di Riposto, hanno consentito di identificare i due uomini, entrambi con precedenti di polizia. Al conducente, privo di patente di guida, sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada, che gli sono costate complessivamente oltre 7500 euro di sanzioni. Il veicolo, privo di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro. L’intervento si inserisce nel più ampio piano di intensificazione dei controlli, in concomitanza con l’avvio della stagione estiva, predisposto dalla Polizia Locale di Riposto.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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