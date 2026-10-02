“L’approvazione in Commissione Bilancio dell’emendamento al disegno di legge n. 1200 rappresenta un passo importante per affrontare concretamente il problema delle fumarole e, più in generale, per sostenere le aziende serricole che scelgono modalità di gestione degli scarti vegetali più sostenibili”.

A dichiararlo è Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, che da tempo segue la questione e che aveva sollecitato un intervento anche attraverso un’interrogazione presentata dal deputato regionale del MPA Giuseppe Lombardo.





“Ringrazio l’onorevole Nello Dipasquale per aver presentato la proposta e per aver sostenuto con convinzione questo intervento, così come ringrazio gli onorevoli Giuseppe Lombardo del MPA e Ignazio Abbate della DC per il sostegno dato alla proposta”.

L’emendamento prevede un contributo pari all’80% dei costi sostenuti dagli operatori serricoli per l’acquisto di fili, clips e materiali biodegradabili o riciclabili destinati al sostegno dei palchi di ortofrutta, per il trasporto e il conferimento degli scarti vegetali, la cosiddetta “fratta”, nei centri di stoccaggio autorizzati e per l’acquisto di mezzi destinati alla triturazione degli scarti direttamente in azienda.

“Si tratta di misure che possono incidere concretamente su una delle problematiche più delicate del nostro territorio – aggiunge Fidone – perché consentono di sostenere economicamente gli imprenditori agricoli nel passaggio verso pratiche più sostenibili, favorendo il corretto conferimento o la gestione in azienda degli scarti vegetali e contribuendo così a contrastare il fenomeno delle fumarole”.





La norma autorizza una spesa di 5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2026. Le risorse effettivamente utilizzabili entro il mese di dicembre ammontano però a 1 milione di euro, considerati i tempi a disposizione per l’attuazione della misura.

“È importante che adesso si proceda rapidamente con il decreto dell’assessore regionale per l’Agricoltura, che dovrà definire le modalità di applicazione della norma. Abbiamo bisogno di trasformare quanto approvato in un sostegno concreto per le nostre aziende, soprattutto in un territorio come quello di Acate, dove il comparto serricolo rappresenta una componente fondamentale dell’economia locale”.

“Quello delle fumarole è un problema che non può essere affrontato soltanto con i divieti e con i controlli – conclude Fidone – ma anche mettendo gli operatori nelle condizioni di poter adottare comportamenti corretti e sostenibili. Questo emendamento va proprio nella direzione di coniugare tutela ambientale e sostegno alle imprese agricole”.

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