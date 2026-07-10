Il consiglio comunale di Palermo ha approvato all’unanimità la mozione, presentata dal consigliere Carmelo Miceli (Progetto Civico Italia), per la progressiva sostituzione, al Festino di Santa Rosalia, dei fuochi d’artificio con spettacoli di droni.

“Una decisione storica – commenta Miceli -. Credo che Palermo sia la prima città d’Italia che realizza questo obiettivo. La mia proposta può dare vantaggi in termini di sostenibilità ambientale (riduzione di emissioni, inquinamento acustico e residui), sicurezza pubblica e soprattutto benessere degli animali, terrorizzati dal rumore provocato dai cosiddetti botti”.





La mozione Miceli sui giochi d’artificio è stata accolta anche dalla maggioranza presente in consiglio comunale: “Segno di un cambiamento culturale – continua il consigliere comunale -, che spero serva a produrre, al di là della riduzione delle emissioni per la Festa di Santa Rosalia, anche un impegno progressivo per aumentare i controlli quotidiani: è noto che praticamente tutte le sere e per tutto l’anno in molti quartieri risuonino giochi pirotecnici illegali”.

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