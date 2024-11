Fuori il video del nuovo inedito di Fabio Martorana, “Noi e l’immensità” (Warner Music), prodotto e arrangiato da Giancarlo Amendola. Già in radio e in digitale.

«Dedico questo singolo al rapporto tra genitori e figli, a tutti quei genitori ancora presenti, a quelli che non ci sono più, ai genitori adottivi e ai figli che nella memoria più intima non dimenticheranno mai certe emozioni, indelebili, cominciando con la frase che probabilmente, spiega meglio il significato di questo singolo: resto qui e immagino, sarà solo un attimo, mi guarderai sorriderò, sarà il nostro attimo – afferma Fabio Martorana – e penso che fermarsi e ricordare quei momenti spensierati, passati insieme ai nostri genitori, dove tutto sembrava eterno, dove tutto era color pastello, dove nulla ci poteva toccare perché eravamo protetti, sia il modo di fermare quei ricordi che restano impressi. Poi ci ritroviamo adulti, e diamo per scontato che tutto possa restare invariato, ma non è così, perché le cose cambiano, ciò che invece non cambia è l’amore dentro a quel rapporto che va oltre il tempo. Si può stare lontani, anche per tanto tempo, ma basta un attimo per rivivere ogni singolo istante, ogni singola emozione. A volte non è necessario parlare, basta solo guardarsi per capire quanto, nonostante lo spazio e il tempo, è ancora immenso questo rapporto che unisce i genitori ai figli.»

Il video, regia di Giancarlo Amendola e Fabio Martorana, che ha curato anche il montaggio, è stato girato a Villa Pauline (Pontinia) con la supervisione di Marisa Ronci, racconta l’artista nel suo io di ieri e di oggi, portando a galla i ricordi, le emozioni e i sentimenti che provava e che ancora oggi prova, all’ennesima potenza, in una location che unisce appunto i due Fabio, quello piccolo e quello adulto.

Fabio Martorana nasce in Sicilia il 12 maggio 1981 in provincia di Caltanissetta. La sua passione per la musica emerge sin dall’infanzia, quando a otto anni vede per la prima volta la chitarra rotta della zia, la sistema e non se ne separa più, cominciando a suonare e a cantare prima da autodidatta poi perfezionandosi con lo studio. A quattordici anni inizia ad esibirsi in diversi eventi live, sia come chitarrista che come cantante con un gruppo musicale tutto suo, suonando e cantando le cover dei Nirvana, Pink Floyd, Metallica e altri gruppi di genere rock ma anche brani scritti da lui. Negli anni 2000 comincia ad esibirsi anche all’estero e inizia gli studi all’Università. Grazie all’arte della musica riesce a ottenere ben 2 lauree, la prima in Scienze della Formazione e la seconda in Ingegneria Civile. Si trasferisce a Cisterna di Latina, fondando la sua azienda Martorana Consulting.

Nel 2020 pubblica il primo singolo “Anima bianca”, che sarà la colonna sonora del suo film “Oltre le nostre vite” che ha scritto, diretto e interpretato, ricevendo un largo consenso su tutte le piattaforme streaming sia musicali che cinematografiche. Seguono altri singoli, tra i quali “Essere come sei”, “L’Essenza migliore”, “I nostri battiti“, “Tu sai essere”, “Se fossi”. Protagonista dello spot nella pubblicità di Iliad che viene trasmesso su tutte le tv nazionali, nel 2023 firma un contratto discografico molto importante, che parte dalla pubblicazione di “Sono felice di farti sapere” e sta lavorando ad altri singoli di prossima uscita. Fabio Martorana continua a lavorare al suo progetto musicale e dopo “Mentre il tempo scorre lento”, per chiudere il 2024 pubblica “Noi e l’immensità”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.