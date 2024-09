Il Gal Terre Normanne partecipa al Divinazione Expo in programma fino al 29 settembre a Siracusa all’interno del G7 Agricoltura e Pesca, summit internazionale con rappresentanti istituzionali di Stati Uniti, Canada, Giappone, Francia, Germania, Regno Unito e di nove Stati africani.

Il Gruppo di azione locale con sede a Santa Cristina Gela, in sinergia con il Dipartimento regionale Agricoltura (Servizio 3), è presente con uno spazio degustazione-show cooking a cura dallo chef Peppe Giuffrè per promuovere le eccellenze agroalimentari della Sicilia nell’ambito del progetto Sapori Mediterranei. Il primo show cooking è in programma domenica 22 alle 13. Il secondo venerdì 27, sempre alle 13, in collaborazione con la cantina Bruchicello. Il terzo e ultimo show cooking è previsto sabato 28, ancora alle 13, con i vini Le Sette Aje.

“Siamo orgogliosi – dicono il direttore tecnico del Gal Francesco Rossi e il direttore amministrativo Giuseppe Sciarabba – di partecipare attivamente a un appuntamento di rilievo mondiale che offre un’occasione straordinaria di promozione delle eccellenze alimentari della Sicilia anche in chiave di sicurezza, sostenibilità e sviluppo dei territori per contribuire al benessere delle comunità locali”.

