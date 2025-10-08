“In un tempo in cui tanti si definiscono ‘di centro’, noi della Democrazia Cristiana preferiamo dimostrarlo con i fatti. Stiamo costruendo una presenza politica vera, credibile e organizzata, con entusiasmo, radicamento nei territori e una nuova classe dirigente che cresce ogni giorno: giovani, donne e amministratori alla loro prima esperienza, guidati da valori e passione autentica. Non ci limitiamo a partecipare: siamo protagonisti”. Lo dichiara Riccardo Galioto, coordinatore della Segreteria nazionale della Democrazia Cristiana.





“Con la guida autorevole di Totò Cuffaro, siamo impegnati ogni giorno a rafforzare la nostra presenza e a costruire una proposta politica solida e responsabile. Il nostro obiettivo è chiaro: rafforzare il Centrodestra portando il contributo di una forza politica che rappresenta la cultura della buona politica. Agli amici che si definiscono ‘centristi’ diciamo con rispetto: serve coraggio, organizzazione e visione. Noi lo stiamo facendo. Chi vuole costruire davvero, troverà nella Democrazia Cristiana un interlocutore serio e presente”, conclude Galioto.

