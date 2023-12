Gangi: a Sicily Experience

Vivi il fascino e la bellezza di uno dei Borghi più Belli d’Italia

a cura del Forum Giovani città di Gangi



Il Forum Giovani città di Gangi è un’Associazione di giovani che opera per favorire lo sviluppo di una coscienza civica e rafforzare il loro legame con il proprio territorio e con le Istituzioni presenti in esso. Per questo motivo, in occasione del periodo natalizio, ha scelto di mettere in risalto e valorizzare il proprio territorio, realizzando un’esperienza che porta lo spettatore a conoscere l’intimo legame tra una comunità e la sua storia.

I suoi centosessanta soci (dai 16 ai 39 anni) sono da sempre impegnati nell’ideazione e nella realizzazione di iniziative e attività a vario titolo, rendendosi partecipanti attivi nella costruzione di una rete sociale che intrecci gli abitanti, le Istituzioni e quanti arrivano a Gangi incuriositi dalle bellezze e dalle peculiarità che riserva.

“Gangi: a Sicily Experience” è una vetrina sul patrimonio materiale e immateriale del nostro Borgo, che prende vita durante le feste natalizie. Un vero e proprio museo, le cui tele ritraggono i diversi tesori del patrimonio architettonico, artistico, culturale e antropologico del nostro paese, grazie a contenuti, editi e inediti, appositamente incastonati a crearne un dipinto. Un racconto che attraversa il tempo e lo spazio, per assaporare l’identità culturale di un piccolo angolo della Sicilia, che sa custodire e proteggere gelosamente sé stesso, tanto da permettere a chi lo vive di conoscere le peculiarità di un’intera Isola. Conoscere Gangi è conoscere la Sicilia.

Tra un fitta rete di vie strette e impenetrabili, implode la coscienza. Si smembra e attraversa lo spazio. Lascia stordito, chi ne assapora la sostanza. Lo spazio inghiotte il suo visitatore, ne ruba il cuore e lo fa suo, per sempre. Gangi è capace di rapire e legare a sé, chiunque la visiti. Bastano pochi minuti per sentirsi parte integrante di questa comunità.

“Gangi: a Sicily Experience, non è la visione di un breve spot pubblicitario, ma è un esperienza ricca e affascinante – dice il Presidente del Forum Giovani città di Gangi, Bartolomeo Minutella – capace di svelare la parte più intima di questa comunità, che si costituisce in ogni momento sotto ogni profilo culturale.”

Il museo digitale è frutto della sinergia di più attori che hanno collaborato alla sua ideazione e realizzazione ed è stato finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. Dario Torregrossa ha curato la regia e la direzione artistica del progetto, realizzato da Dennis Giacalone, con la partecipazione di Peppuccio Balistreri e Alessandra Serio.

Un sentito ringraziamento a chi ha lavorato alacremente per la messa in atto di questo progetto, ai ragazzi dell’associazione Forum Giovani città di Gangi che ne hanno permesso la realizzazione e al supporto fornitoci dall’Amministrazione Comunale.

Vivi il fascino e la bellezza irresistibile del Borgo più Bello d’Italia.



Gangi: a Sicily Experience, dal 23 Dicembre al 7 Gennaio all’interno di una delle chiese più antiche

del territorio, alla Badia in Piazza San Paolo.

Luogo: Chiesa della Badia – Gangi (PA), Piazza San Paolo, GANGI, PALERMO, SICILIA

